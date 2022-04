De multe ori, remarcăm cum apărarea unui titlu, mai ales în tenisul mondial, se remarcă drept foarte complicată. Iar, poate cel mai oportun nou exemplu este vizibil la turneul feminin din fostul Constantinopol. Acolo, Sorana Cîrstea – una dintre absențele de calibru ale incredibilei confruntări dintre Polonia și România, în Billie Jean King Cup – a depășit un important examen, pentru accederea în sferturi.

Împotriva Arantxei Rus, ea a îndepărtat cu mult curaj două oportunități de meci, impunându-se într-o partidă memorabilă; tocmai pentru că laureata în exercițiu din Turcia a traversat-o cu bine, după trei acte uluitor de antrenante. Astfel, într-un start pe zgură plin de interes inclusiv la Stuttgart, țara noastră rămâne în calcule pentru a păstra coroana la Istanbul, în o a treia ediție succesivă.

Controlul asupra abilităților stăpânite în decursul unei anumite perioade variază, uneori prea mult în comparație cu așteptările. Importante devin modalitățile prin care artizanii reușesc să își aducă improvizațiile la un punct înalt. Dacă ele sunt de mai multe ori reușite, atunci balanța devine mai ușor de parcurs, inclusiv când dificultățile rămân greu de contrat. Într-o asemenea manieră ne-am putea îndrepta atent gândurile asupra isprăvilor din disciplinele ce pun la încercare atât bagajul tehnic, cât mai ales moralul.

Printre ele, vom regăsi în prezent și ramura despre care discuțiile se poartă tot mai des la capitolul rezistenței individuale, una ce nu poate fi mereu asigurată. Peste fileu, duelul se poartă în mai multe fațete, dar una va rămâne permanent cea a propriilor trăiri. Mai departe, devine greu de cuantificat care sunt cu adevărat limitele în momentele complicate. Însă, de la o situație la alta, absolut totul se poate schimba, în bine, dacă experiența se află unde este nevoie, contra presiunii.

Pentru a continua ultima idee, trebuie spus că, într-adevăr, impactul tenisului trece prin multiple etape, cu provocări pe măsură, în interiorul unei stagiuni. Procesul respectiv sugerează secvențe de apogeu, momente ale repausului, dar tocmai ajustările pe care le-am invocat mai devreme. Prezentul ne indică ideea că vom ști cu greu de unde pot veni modificările atât de rapid, cu exactitate. Privind acum spre recenta decizie radicală ce privește absolut fiecare combatant din Rusia sau Belarus la Wimbledon, remarcăm cum campania în curs va înfrunta o altă turnură majoră.

Dar, până să ajungem acolo, pe iarbă, ne putem îndrepta atenția asupra unui aspect considerat mult mai obișnuit, pe bună dreptate. Aproape în permanență, acțiunea din sportul alb își consumă peste o treime din total pe suprafața dură. Cu primăvara intrându-și pe deplin în drepturi, zgura va merge în centrul atenției. Lungul drum spre destinația supremă de la Paris a adus foarte mult dramatism și surprize, atât pentru băieți, cât mai ales în dreptul fetelor. În aceeași măsură, perioada sugerată mai semnifică și alte întrebări extrem de importante la care putem să găsim sau nu un răspuns.

În cadrele WTA, pe lângă numeroasele combatante din țara noastră care își pot forma noi perioade de grație, Emma Răducanu și Bianca Andreescu se situează în contexte interesante. Dacă sportiva frunzei de arțar a revenit într-o dispută oficială după aproximativ șase luni, mai tânăra britanică experimentează acum primele episoade ale întregii cariere pe terenurile roșii. În plus, va rămâne de văzut dacă într-un al doilea sfert de finală după câștigarea US Open, ea îi va atribuie ceva dificultăți Igăi Świątek, o serie ajunsă la 20 triumfuri succesive, incluzând aici demonstrația de forță din barajul Billie Jean King Cup. Iar, deoarece am ajuns într-un moment inevitabil, focusul nostru se va îndrepta spre o altă locație, diferită de Stuttgart (acolo unde liderul mondial operează, alături Emmei ori Biancăi).

Desigur, programarea competițiilor a fost setată de multă vreme pentru exponentele de top, însă se poate garanta – chiar și în condițiile celorlalte patru absențe majore forțate din lotul condus de Horia Tecău – faptul că prezența Soranei Cîrstea ar fi avut un cuvânt important de spus pentru a face întâlnirea din Polonia măcar competitivă. Nu trebuie să uităm că ocupanta primei poziții în clasamentul mondial a avut nevoie să se dueleze cu jucătoarea din Târgoviște la Melbourne de-a lungul a peste trei ore. Însă, având în vedere poziția clară pe care ea o menține deja consistent, o experiență pe alocuri greu de suportat, a fost inevitabilă.

Așadar, Sorana a rămas în prim-plan cu circuitul propriu-zis, însă, dacă există un argument ce într-adevăr va sta în picioare pentru o absență precum cea descrisă, este următorul. Practic, pentru prima dată aproape un deceniu și jumătate, exploziva tenismenă ajunsă la 32 de ani avea de apărat un trofeu. După cum bine am învățat de-a lungul ultimelor luni, competiția de la Istanbul a rezumat minunat succesul compatrioatelor noastre.

Înainte ca fosta sfertfinalistă de Mare Șlem să obțină titlu în proximitatea Bosforului, Patricia Țig o făcuse în 2020. Actualmente, evoluția entuziasmantă din urmă cu 12 luni a Soranei, parafată de un ultim act pe măsură cu Elise Mertens, a însemnat și o responsabilitate suplimentară (în teorie), pentru a continua similar. Numai că, de foarte multe ori, presiunea campionilor în exercițiu este imensă, pentru a fi gestionată mereu ideal. Însă, lucrurile s-au așezat inițial, într-o notă favorabilă conaționalei noastre, fără să uităm a menționa și demarajul grozav al Anei Bogdan, din calificări.

După o zi de luni în care ploaia nu a încetat în complexul central al vechii capitale a semilunii, retragerea Aliaksandrei Sasnovich, a semnalat intrarea pe tablou a Kamilei Rakhimova. În retrospectivă, într-adevăr, duelul rundei inaugurale s-a arătat mult mai facil, în comparație cu cel probabil împotriva adversarei din Belarus. În schimb, doar cinci jocuri au fost cedate pentru accederea spre turul secund, acolo unde lucrurile au amenințat să se complice definitiv. Recent, Arantxa Rus nu a fost remarcată tocmai în centul atenției, întrucât rezultatele sale au tot variat. În mod normal, ambele adversare din runda a doua au beneficiat de un stil de joc opus care să convină. Însă, la fel de clar părea că forma ultimelor 12, ce a inclus un singur adevărat scurtcircuit, la scurta vizită în Miami, Sorana Cîrstea începea favorită o confruntare cu accente dramatice.

În mare parte, concluzia subliniată a putut deveni realitate întocmai datorită parcursului din actul I. Atunci, serviciul a fost în mare parte protejat foarte bine de ambele părți, cu o singură excepție. La mijlocul actului, atleta batavă a găsit loviturile și poziționarea în teren necesară pentru a se impune de la retur. Chiar și astfel, în ciuda faptului că dezavantajul a crescut, amplitudinea jocului Soranei nu s-a diminuat.

Încercarea de adâncire a execuțiilor pentru a cauza probleme în terenul opus a condus-o destul de aproape, însă obținerea break-ului nu s-a materializat. Ca urmare, un set cu nuanțe neobișnuite, în care ritmul a însemnat o dificultate reală, a pătruns în contul exponentei mai slab clasate. De-a lungul carierei, însă, ea nu s-a temut foarte des din a crea reale surprize, românca fiind acum al doilea cap de serie al Istanbul Cup.

Mai mult, postura deținătoarei laurilor sugera că o reacție imediată devine necesară. Realitatea inițială din actul secund a constat însă într-o agresivitate controlată perfect pentru Rus, care a părut să își continue evoluția fără teamă. De cealaltă parte, cedarea serviciului în secvențele inaugurale a reprezentat momentul din care nimic nu a mai fost de pierdut. Ca urmare, Cîrstea a aplicat tot mai multă hotărâre în a deveni în principal atleta mai agresivă. Fiind încurajată zgomotos de pe margine, fără Adrian Cruciat în Turcia, campioana din urmă cu un an și-a păstrat atitudinea pozitivă. Iar secvența ce a văzut primul joc adjudecat la retur a schimbat întreaga dinamică a confruntării la prima vedere. Brusc, adversara sa din Țările de Jos nu mai putea găsi soluții la agresivitatea perfect controlată din jumătatea opusă de teren. Loviturile câștigătoare în momentele când era mai mare nevoie s-au adunat treptat, iar consecința s-a văzut și pe tabelă.

Deși multe alte schimburi au fost disputate din plin, câștigul de cauză a balansat majoritar în favoarea româncei. Cu șase dispute adjudecate la rând, elanul inclusiv energetic, cu care a pătruns în setul decisiv, a fost foarte greu de stăpânit. În circumstanțe obișnuite, actul cu numărul trei nu ar fi părut mai dificil decât s-a arătat gestionarea celui de-al doilea. Dar Arantxa și-a arătat disponibilitatea spre a rămâne concentrată.

Pe de altă parte, senzația a rămas aceeași, că oponenta sa avea nevoie să speculeze doar un singur moment pentru a prelua definitiv controlul disputei. Cel mai lung game al serii s-a arătat de asemenea calibru, deoarece Cîrstea nu a dorit să cedeze oportunitatea break-ului, șanse existând în ambele părți. În cele din urmă, variația ce a inclus și nenumărate scurte a înclinat balanța în favoarea numărului 24 WTA.

Ulterior însă, competitoarea olandeză nu a cedat, chiar dimpotrivă, arătând că este pregătită să profite de orice inconsecvență a rivalei. Cu multă determinare, Rus a izbutit să anuleze în două rânduri dezavantajul serviciului, reușind apoi să treacă în avantaj. După un raliu în care a avut șansa să revină în controlul jocului al zecelea, târgovișteanca a alunecat după lina de fund. Momentul respectiv a înlăturat vizibil o parte din bagajul energetic, eleva pregătită la fața locului de Artemon Apostu-Efremov, apropiindu-se foarte mult de înfrângere.

Elanul a părut evident să se așeze integral de partea Arantxei Rus, care însă nu a putut împiedica un serviciu găsit excepțional la prima minge pentru meci. Maniera grozavă sugerată mai devreme nu a împiedicat și obținerea celei de-a doua, după o greșeală ofensivă. Este greu de crezut, dar după ce a scăpat oportunitatea secundă mult în afara liniei de fund, batava și-a mai trecut în cont un singur punct până la final.

Aceasta a părut a-și pierde reperele tocmai când jucătoarea din țara noastră a devenit mai calmă, fără să se mai exteriorizeze deosebit de des. Iar, cu foarte multă încredere și în propriile ținte mici, ea a egalat la 5, după care nu a mai privit înapoi. După o manșă a treia ce a depășit granița a 70 de minute, deținătoarea titlului din Istanbul a arătat calitățile pe care un sportiv în asemenea poziție le deține. Așadar, una dintre rarele partide ale carierei câștigate după oportunități de meci salvate, s-a încheiat cu 3 – 6 ; 6 – 1 ; 7 – 5. Ca urmare, cu șapte victorii consecutive în Turcia, a doua cea mai valoroasă jucătoare română se poate gândi la mai mult din nou.

Maniera în care ea a rămas în turneul de la granița continentului a conturat o ocazie specială, neîntâlnită neapărat des în tenisul de top. Iar, dacă tabloul de concurs se respectă în continuare, isprava incipientă din 2022 o va putea purta spre alte clipe excepționale pe Sorana Cîrstea, rămasă in-extremis în calculele probei de simplu.

