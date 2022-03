Cel puțin până în acest moment, ediția din 2022 a competiției tenisistice din Miami reprezintă un adevărat carusel al emoțiilor. De la anunțul retragerii lui Ashleigh Barty și până la noile probleme medicale severe ale Simonei Halep, atenția s-a regrupat în sudul Floridei. La capitolul surprizelor, una enormă s-a materializat în contul singurei compatrioate rămase pe tabloul individual.

Irina Begu s-a evidențiat excepțional, reușind să ducă la capăt un succes de clasă – primul contra topului 10 WTA după Madrid 2018 și Jelena Ostapenko – contra unei favorite principale Aryna Sabalenka aflate într-o vădită scădere de formă. Jucătoarei de 31 de ani nu i s-a putut alătura în runda a treia Sorana Cîrstea ori Gabi Ruse, ambele fiind eliminate după confruntări frustrante, diferite ca dinamică, fără set adjudecat pe Hard Rock Stadium.

Mai mereu, atunci când vom lua în considerare interesul major care se dezvoltă în fațete diferite, devine logic ca, în timp, o legătură importantă să se creeze în jurul constanței. Dar, la fel de importante se vor arăta și adaptările pentru viitor. Desigur, vom regăsi mulți dintre artizanii ce teoretic nu ar trebui să fie influențați din exterior, dar, dincolo de orice alt atribut al lumii sportului, vom spune că el va aparține tot oamenilor.

În respectiva afirmație, se încadrează atât de mult capacitățile individuale, prin care anumite nume vor reuși să atragă influența. Deopotrivă, puțini sunt maeștrii care traversează un lung ciclu al performanței fără dificultăți. Dacă ultimele 24 de luni nu reprezintă un argument suficient de puternic, cu siguranță și următoarea perioadă va demonstra care sunt într-adevăr cei mai echipați atleți pentru noi borne, inclusiv la fileu.

În lumea sportului alb, avem de-a face cu o senzație, dacă nu permanentă, măcar constantă, ea reducându-se la raționamentul următor. Atunci când poate avem impresia, cel puțin pe axul feminin al disciplinei, că anumite aspecte vor rămâne suficient de constante, aproape imediat, alte considerente intră în calcule și alterează structura valorii, pe termen scurt, mediu, dar și lung. Având în vedere că echilibrul superior a rămas în ierarhiile oficiale, pentru cea mai mare parte a ultimei decade, orice element ce va aduce surprinderea generală, va arăta totodată și o sursă asociată schimbării. Apreciată în general de publicul neutru, modificarea majoră nu a părut să intervină pe întreg parcursul primei porțiuni a jocului pe hard din întreg sezonul. Dar, spre traversarea în Statele Unite, am reținut nu o dată în perioada recentă că imaginea panoramică se poate schimba ușor, poate chiar într-o singură zi.

Realizând trecerea dinspre California către porțiunea sud-estică a națiunii americane, vom surprinde întotdeauna loc pentru spectacol și relaxare, în dreptul fanilor. Dar, în legătură cu competiția din Miami, relocată recent în fantasticul complex ce menține și stadionul oficial de fotbal american, există câteva puncte extrem de importante de subliniat. Pe lângă surprinderea ultimei finale accesate de Bianca Andreescu până acum, competiția WTA care stă mereu sub semnul celor 1000 de puncte, avea o dublă campioană en-titre; care a decis să așeze respectivul statut în trecut.

Știind cât de importantă va fi în plan personal și al propriei cariere, devenită excepțională, retragerea subită a lui Ashleigh Barty își aduce influența masivă și în aspectul prezent al jocului. Este foarte simplu să reiterăm respectivul aspect, întrucât din 23 martie, statutul supremației clasamentului mondial a redevenit brusc o întrebare majoră. Într-un fel destinul, dar bineînțeles și forma de moment, au contribuit ca titlul intermediar să se dispute între doar două competitoare.

Dintre ele, șansele mult mai mari au revenit și s-au materializat în contul Igăi Świątek, care nu a mai avut decât un pas de realizat în interiorul Hard Rock Stadium. Importanța unui asemenea moment se dovedește foarte serioasă dacă ne vom întoarce în timp cu aproximativ o săptămână, atunci când încă tânăra poloneză nu avea idee că va fi virtualul lider WTA cu numărul 28 în istorie.

Chiar dacă evident a plecat cu șansa a doua în California contra ei, Simona Halep a avut momente de foarte bună calitate, chiar strălucire, ce au adus-o în fața câștigării a măcar unui prim set. Din momentul în care respectivele șanse nu au fost fructificate, povestea unei semifinale până la urmă dramatice, a avut consecințe mult mai mari decât o înfrângere individuală.

Scorul și momentul au obligat-o pe româncă să încerce a duce jocul până la capăt cu orice preț, iar din nefericire, acesta nu s-a rezumat doar spre retragerea de la Miami. Minimum, primele informații arată că inclusiv potențiala revanșă contra Igăi, în duelul din Billie Jean Cup cu Polonia, se arată virtual imposibilă. Așadar, problemele la coapsa stângă ar putea să reprezinte un nou punct de cotitură pentru constănțeanca ce își arăta din nou reale capacități.

În absența ei, alte aspecte atât de puțin așteptate s-au materializat, dar un lucru despre care nu putem afirma astfel, a fost potențiala întâlnire dintre Halep și Emma Răducanu. Pentru britanica de origine româno-chineză, lucrurile par a se centra într-un maraton al emoțiilor și efortului aproape nesfârșit. Pentru continuarea sezonului de după Australian Open, campioana de la Flushing Meadows a fost implicată în ceea ce a devenit cel mai lung duel al stagiunii, totuși neîncheiat pe teren cu Daria Saville, la Guadalajara. Cele două ar fi avut mari șanse să se întâlnească din nou, ca urmare a abandonului descris mai devreme pentru Simona.

Parcursul supărător avea să continue împotriva jucătoarei dominate atât de categoric de idolul său din România la Indian Wells. Petra Martić a rezistat mai bine presiunii, chiar dacă a fost adusă de Emma la un pas în fața eliminării. Cumva, în ciuda unei prestații inițiale aproape ireproșabile, scenariul incapabilității de închidere a unei partide avea să se materializeze din nou în noaptea de vineri. Kateřina Siniaková a fost condusă autoritar în fiecare dintre cele trei manșe, însă a reușit să se redreseze de fiecare dată, în timp util, provocându-i noii eleve a lui Torben Beltz cel de-al treilea eșec consecutiv într-o partidă unde a servit pentru victorie sub presiune.

Mergând mai departe, am remarcat, poate și mai evident, o altă jucătoare de top ce parcurge o pasă realmente nefastă. Spre deosebire de campioana de la US Open, Aryna Sabalenka își poate extinde cu mare greutate partidele în jurul a trei ore. Într-o altă ordine de idei, dacă sportiva din Belarus ce evoluează acum sub reprezentare neutră ar fi avut un debut de sezon obișnuit, atunci ea ar fi devenit fără dubiu noua lideră mondială. Încă fiind cotată cu prima șansă la Miami, puternica atletă din Minsk a înfruntat o Irina Begu care nu intra în confruntarea de pe arena centrală cu cea mai mică doză a presiunii.

Ba mai mult, venind după un prim duel ce s-a arătat foarte complicat inițial, împotriva lui Hailey Baptiste, capitolina din țara noastră și-a păstrat foarte sus nivelul încrederii, având în minte deja alte succese notabile în actuala campanie. De aceea, o cheie atât de ușor vizibilă s-a materializat în dreptul elevei lui Victor Crivoi, spre a încerca să capitalizeze cât mai des predispoziția adversarei sale de a comite erori. Desigur, în cea mai modestă perioadă a segmentului de top al carierei, ultima caracteristică se arată aproape imposibil de atenuat, mai ales dacă presiunea asupra propriului joc se vede extinsă, încă din startul unei întâlniri.

Practic, într-una dintre rarele ipostaze în care nu a fost neapărat nevoită să fie exponenta agresivă, bucureșteanca a izbutit rapid să profite de circumstanțele favorabile. Inexactitățile din contul Sabalenkăi s-au adunat în momentele în care nevoia a fost mai mică, iar, traversând primul joc de serviciu cu bine, Irina și-a păstrat tempoul suficient de calm în joc. Impresia s-a păstrat că un pasaj important ar putea să își facă apariția oricând, tabela urmând să confirme traiectoria ascendentă a prestației semifinalistei de dublu de la Roland Garros.

Lăudabil, așadar, mai ales pe parcursul primului act a fost că dispoziția de tenis s-a arătat perfect pregătită pentru o mare izbândă. O altă potențială răscruce a întâlnirii s-a produs din nou la primul segment de serviciu secund. Atunci când a fost nevoie de precizie pentru îndepărtarea a trei șanse pentru un break, Begu a reușit să reziste fără să fie depășită de forța oponentei. Dacă returul nu a fost suficient de constant în avantajul Arynei, nici cel dintâi atu al ei nu a reușit să provoace suficiente urmări în jocul româncei, rămas în mare măsură stabil.

Drept consecință, tendințele total opuse din partea cealaltă a fileului au sprijinit-o chiar în obținerea avantajului și pentru secvența a doua. În continuare, posibilitatea unei reveniri nu trebuia exclusă, întrucât bielorusa a arătat câteva semne cum că și-ar găsi în sfârșit cadența. Însă, de oricâte ori a fost nevoie de o soluție rapidă spre menținerea situației sub control, serviciul locului 70 WTA nu a dezamăgit, pe lângă un instinct defensiv excepțional pe alocuri.

Au existat mai mult game-uri unde favorita principală a competiției și-a creat șanse pentru o relansare a scorului. Profilul ofensiv nu va fi contrat foarte ușor de nicio adversară, propria stare mentală făcând diferență. Drept dovadă, absolut fiecare dintre cele șase oportunități contra serviciului au fost anulate, cu calm și ceva șansă. Susținută destul de puternic și din tribunele asociate Hard Rock Stadium, Irina Begu nu a lăsat ocazia unei noi victorii contra unei tenismene de top 10, după aproape patru ani să treacă. A fost nevoie de aproximativ o oră pentru ca Aryna Sabalenka să se lase depășită, însă dublul 6 – 4 înregistrat meritat de outsideră a completat o evoluție grozavă, șirul surprizelor continuând la Miami, pe tabloul individual.

Din păcate, am putea spune, conform ierarhiei momentului, că o alta s-a înregistrat și în defavoarea țării noastre. Deși Shuai Zhang s-a impus la Lyon, competiție unde a trecut în finală de Dayana Yastremska, Sorana Cîstea ar fi părut să plece favorită în primul tur. Doar că puține minute au fost necesare pentru a remarca de departe cea mai modestă evoluție pe care eleva lui Adrian Cruciat a etalat-o de multe luni încoace.

Lipsa sincronizării pe execuții, alăturată combativității nesfârșite a adversarei, a condus la un deznodământ uluitor de rapid în prima parte a duelului. Jucătoarea asiatică nu a fost dispusă să cedeze foarte mult din intensitate, reușind să imite aproape la perfecție calculele celei dintâi manșe. Cu primele patru game-uri din nou cedate, reacția Soranei s-a dovedit de scurtă durată, ea împiedicând doar să evite cedarea unui act la 0. În schimb, deznodământul de 6 – 1 ; 6 – 1 nu a lăsat vreun dubiu pentru o înfrângere dureroasă și mai puțin scontată.

În cazul Gabrielei Ruse, întâlnirea cu Elena Rybakina a părut să se declanșeze pe coordonate absolut identice. Similitudinea s-a rupt atunci când tânăra capitolină a anulat o ocazie de 0 – 5, kazaha apărând să piardă apoi controlul asupra tabelei. Revenirea conaționalei noastre s-a materializat doar parțial, întrucât semifinalista olimpică s-a regrupat la timp.

Doar că, perioada mai bună de joc a părut să se mențină în dreptul adversarei sale, care însă în ciuda unui debut lansat în jumătatea a doua, nu a reușit să își creeze un avans decisiv. Imediat, jocul a abordat o nouă turnură, capul de serie 17 urmând a domina momentele cruciale, în ciuda încrâncenării afișate de oponentă. Înfrângerea în minim de seturi conchide că singurul loc în optimile din Florida îi revine Irinei Begu, dintre reprezentantele țării noastre.

Astfel, în aproximativ 72 de ore cu impact enorm asupra tenisului pe termen scurt și lung, acțiunea propriu-zisă se arată la fel de frapantă, în măsura în care veștile mai puțin plăcute au fost relativ contrabalansate. În măsura unui succes de mare calibru, aspectul competiției de la Miami rămâne de mare interes.

