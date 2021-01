Steph Curry s-a poziționat fără vreun dubiu în epicentrul lumii baschetbalistice contemporane, prin modul în care a reușit să abordeze și să pună în aplicare propriile puncte forte.

Istoria NBA a început cu 75 de ani în urmă, iar, de atunci, evoluția ligii a atins multiple repere. Odată cu ele, criteriile dezvoltării eficienței s-au schimbat la rândul lor. Treptat, elementul aruncării de la distanță a devenit tot mai atent și mai bine utilizat. Totuși, evidențele ne-au indicat doar pe parcursului unui singur deceniu că niciun alt țintaș nu îi putea egala repertoriul unui conducător de joc ce a schimbat cursul.

Așadar, un atlet născut în Charlotte, ce măsoară 1,91 m, își începea drumul în liga profesionistă de baschet alături de Golden State Warriors, fiind a șaptea opțiune a Draftului din 2009. Dezvoltarea sa în plan tehnic, asistată în timp de cea în plan fizic, au ajutat în crearea unei figuri iconice pentru întreg sportul contemporan. Modul în care Stephen Curry a înaintat în cariera sa a schimbat reperele clasice ale disciplinei de la panou. Începând din 2012, el a început să domine tot mai serios prin atuul aruncării de la mare distanță, a cărei impact a demarat o ascensiune aparent ireversibilă. Apariții repetate în playoff l-au propulsat pe dinamicul jucător în atenția tuturor analiștilor. Pe fundația creată de Mark Jackson și dusă mai departe de Steve Kerr, evoluțiile lui Curry au devenit din ce în ce mai solide, în primul rând datorită razei de acțiune din care era încurajat să opereze.

Din sezonul 2014-2015, Warriors deveneau un pion de temut al Conferinței de Vest, iar Steph se afla la începutul unui interval excepțional. Două trofee succesive de MVP consemnau stagiuni regulate uluitoare pentru Golden State și liderul lor. Cea încheiată în 2016 a adus și devansarea celui mai bun record din istorie (al lui Chicago Bulls) într-o campanie de 82 de jocuri, noua marcă fiind setată la 73 de victorii și nouă înfrângeri. Fiul lui Dell Curry a fost cel mai bun marcator al ligii, stabilind și un nou reper aparent de neimaginat: 402 coșuri de trei puncte reușite (lucru echivalent cu doborârea categorică a vechiului record stabilit tot de el în stagiunea precedentă). Procentajul său varia atunci în jurul a 45,4 %, o valoare magistrală, ținând cont de volumul tentativelor. În plus, el a finalizat și cu cel mai eficient procent de aruncări în spațiul de trei secunde. Astfel de realizări l-au condus pe purtătorul tricoului cu numărul 30 la cucerirea titlului de cel mai valoros jucător printr-un vot unanim. Din păcate pentru el, premiera istorică în NBA nu a fost urmată și de trofeul Larry O`Brien care ar fi încoronat o dublă campioană în California, pretendentă ipotetică serioasă la titulatura de cea mai de succes formație din istorie.

Venirea lui Kevin Durant în Bay Area a înclinat apoi balanța în favoarea lui Warriors, care ar fi putut completa trei campanii triumfale succesive, în cazul în care accidentările grave nu ar fi intervenit în 2019. În tot acel timp, Steph Curry și-a cimentat statura celui mai bun aruncător al tuturor timpurilor, însă a acceptat și rolul opțiunii ofensive secunde, determinat de eficiența lui KD. Drept urmare, prestațiile pe care lunetistul din California le bifa nu mai primeau același nivel al conotațiilor unui lider de franciză.

Cinci prezențe succesive în ultimul act au fost întrerupte fără echivoc de-a lungul sezonului precedent. Mutarea formației din Oakland în San Francisco a coincis cu o stagiune afectată de la un capăt la altul de mari dificultăți la nivelul lotului, chiar dacă am fi exclus plecarea unui Durant accidentat în Brooklyn. Klay Thompson, al doilea component al tandemului de fundași ce a schimbat dimensiunea aruncărilor de la distanță, era nevoit să se recupereze după propria ruptură de ligamente, din finala cu Toronto.

Așadar, lucrurile nu stăteau foarte optimist pentru un Steph Curry care avea să reziste doar patru partide la capacitatea maximă. Refacerea mâinii stângi a însemnat peste patru luni de pauză forțată pentru dublul MVP. El a revenit pentru o singură altă partidă înainte ca acțiunea să fie întreruptă de ascensiunea coronavirusului în NBA. Golden State era situată la cel mai slab record din ligă și nu a fost invitată în bula din Orlando. Totodată, poziția înaltă în Draftul din 2020 a permis selectarea lui James Wiseman cu opțiunea secundă. Anterior însă, Klay Thompson avea să fie declarat inapt pentru un al doilea sezon integral succesiv, ca urmare a rupturii tendonului lui Ahile. Totuși, Warriors încă mai sperau ca cel mai talentat jucător să demonstreze că este capabil să revină la capacitate maximă.

Startul atipic din 2020 se anunța unul dificil deoarece programul prevedea o călătorie inaugurală în patru locații ale Conferinței de Est. Draymond Green nu s-a putut nici el recupera la timp pentru a-și aduce pe parchet din cauze fizice. Înfrângerile absolut categorice suferite contra lui Brooklyn și Milwaukee (în ziua de Crăciun) au survenit și pe fondul unei inconsistențe a aruncării lui Stephen Curry. Mai mult, deși punctele marcate au fost decente în plan personal, ofensiva ca unitate integrală nu funcționa nici pe departe suficient de bine pentru a anula hibele serioase înregistrate pe plan defensiv. Eșecurile drastice suferite la o diferență combinată de 72 de puncte au fost parțial anulate de evoluțiile bune, implicit victoriile din Chicago și Detroit (opoziții teoretic inferioare). Totuși, procentajul aruncărilor de la distanță al lunetistului din Charlotte se poziționa sub standarde. În contextul unei perioade de aproximativ 14 luni cu un singur joc oficial, ritmul lui Steph nu putea fi reglat complet.

O nouă înfrângere incontestabilă în primul meci disputat pe teren propriu, împotriva lui Portland Trail Blazers ridica noi semne de întrebare asupra echipei din Bay Area. Oponenții, exponenții statului Oregon, conduși de către Damian Lillard, C.J. McCollum și Carmelo Anthony au ilustrat o precizie aproape dezarmantă din spatele arcului de cerc, cu 20 de reușite. O politică a ligii pentru actualul sezon este aplicată din perspectiva duelurilor consecutive disputate în aceeași arenă. Ca urmare, Blazers înfruntau încă o dată Golden State la Chase Center. Șansa revanșei avea să fie abordată agresiv de către formația ce a cucerit trofeul de trei ori în ultimii șase ani. Steph Curry a apăsat pedala accelerației propulsându-și colegii în avantaj prin intermediul a 21 de puncte în primul sfert. James Wiseman și Kelly Oubre Jr., adus pentru a fi substitutul lui Klay Thompson, au fost foarte activi. Andrew Wiggins, fosta primă selecție (din draftul din 2015) a avut parte de ceva semne încurajatoare, după un debut mai puțin reușit. Defensiva lui Steve Kerr vedea la rândul ei un reviriment serios în repriza a doua, încheiată cu un avantaj de 12 lungimi. Curry ajunsese deja la 31 de puncte, singurul aspect negativ fiind întreruperea unei serii excepționale. 80 de aruncări libere fuseseră transformate de el în manieră consecutivă, până când a ratat pe finalul primului sfert de la linia de fault.





Deși nu a scăpat de anumite remarci înțepătoare din partea tehnicianului său, el avea să ajungă la un total de 18 reușite dintr-un total de 19 tentative (ceea ce avea să reprezinte un nou record personal). Agresivitatea sa ilustra că nu era dispus să cedeze avansul construit și printr-o evoluție excelentă a colegilor. Jocul a rămas foarte competitiv și în repriza a doua. Deși Warriors au extins avantajul la bariera de 20 de unități, echipa din Oregon nu a cedat deloc ușor. Damian Lillard și-a regăsit ritmul în sferturile trei și patru, încercând să ofere un răspuns pe măsură omologului de pe postul său. Blazers au izbutit să rămână suficient de aproape în ciuda faptului că nu își puteau intensifica defensiva. James Wiseman și Kelly Oubre Jr. au punctat prin numeroase slam dunk-unki agresive. Chiar și astfel, cu dublul deținător de MVP depășind 50 de puncte rapid în intervalul final, Portland s-a apropiat chiar și la nouă lungimi de-a lungul primei sale jumătăți, un deficit perfect recuperabil în prezentul NBA. Gazdele nu au permis o revenire completă deoarece recitalul pieptarului cu numărul 30 a continuat. Două coșuri târzii din spatele arcului de cerc l-au dus în premieră pe Stephen Curry dincolo de granița de 60 de puncte (pe care Damian Lillard și C.J. McCollum abia au atins-o la un loc). Ultima încercare reușită a venit dezechilibrată, dintr-o pasă familiară a lui Draymond Green. Tabela finală de la Chase Center a arătat 137 – 122, cel mai bun marcator al întâlnirii reușind 62 de puncte.

Cumva surprinzător, noua performanță a carierei pentru Steph a fost realizată doar prin opt coșuri de la mare distanță (având un raport din acțiune de 18 reușite / 31 de tentative). De notat ar fi că procentajul său la trei puncte rămâne sub propriile standarde, la doar 36,4 %.

Recordul personal anterior fusese stabilit într-un meci în care a avut 11 triple, în Mecca baschetului, Madison Square Garden. În 2013, el strângea 54 de puncte în New York City. La fel de intrigant pare că un baschetbalist cu o asemenea capacitate explozivă nu reușise să ajungă mai departe în cei 12 ani de carieră. Acum, el are stabilit un personal best superior lui LeBron James, James Harden sau adversarului din noaptea duminicală, Damian Lillard. Cu toții au atins cota 61, Dame realizând-o chiar în anul curent. Carmelo Anthony, un alt adversar direct în seara de duminică, a bifat un joc cu 62 de puncte (contra lui Charlotte Bobcats, atunci când evolua în Big Apple).

Într-o Conferință de Vest cu o ierarhie comasată actualmente integral într-o diferență de trei jocuri, fiecare dispută poate influența ordinea debutului de sezon. În ciuda unei demarări mai lente, Golden State Warriors s-au poziționat pe record egal în urma unei seri de excepție pentru Steph Curry, autorul celor mai multe puncte într-un joc de NBA, după isprava lui Devin Booker din 2017, marcatorul a 70 de puncte, la capătul unei înfruntări dintre Boston și Phoenix.

În timp ce ultima rundă a sezonului regulat din NFL se apropia de anumite concluzii istorice în principalul punct de interes al sportului american, parchetul arenei din San Francisco a asistat la excepționalul într-o formă mai greu de intuit.

