Indiferent de lucrurile care se schimbă în tenis și în sportul competitiv, anumite constante vor reveni în recrearea măreției. Dacă o asemenea precizare introductivă se pretează unei locații, aceea are numele de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Condițiile nemaiîntâlnite ale anului 2020 au făcut ca evenimentul suprem să aibă parte de primul hiatus din ultimele opt decenii. Întreaga lume trece printr-un proces de adaptare, iar Wimbledon constituie unul dintre stindardele ce oferă siguranță prezentului. Fără alte amânări sau constrângeri prezente, noua pagină a istoriei absolute se regăsește deja în curs de completare, principala metropolă engleză primind pretendenții apți pentru un alt început.

Anumite precizări devin necesare Campionatelor Lumii tenisului, ajunse la a 134-a ediție. Dacă privim retrospectiv, o competiție londoneză în 2020 ar fi avut-o în centrul atenției și pe deținătoarea trofeului, Simona Halep. Prezentul ne indică o perioadă mult mai lungă de refacere decât s-a sperat, iar absența ei (prelungită oficial și după Jocurile Olimpice) era inevitabilă.

Focusul pasionaților din țara noastră se extindea asupra celorlalte șase combatante ce și-au putut onora prezența pe tabloul principal. Rămânând în sfera feminină, multe aspecte intrigante s-au consumat rapid. Secvențe de înaltă calitate, coroborate cu cele ale maximului dramatism, au condus către numeroase schimbări ale dinamicii concursului.

Alunecările depășeau deja o normă obișnuită pe Terenul Central, Serena Williams fiind cel mai puternic afectată de pericolul respectiv. Într-o anumită notă de contrast cu dureroasa retragere a americancei, sora ei a avut parte de un moment pozitiv semnificativ. În urma unei dispute lungi și frustrante din perspectiva evoluției scorului pentru Mihaela Buzărnescu, Venus Williams ajungea la 90 de succese acontate la Wimbledon. Dacă totalul respectiv va rămâne cel final, atunci ultima victorie va rămâne una de care ne vom aminti.

Judecând după aspectul tragerii la sorți pentru reprezentantele tricolore, atleta de 33 de ani nu a fost singura ce debuta în fața unui adversar dur. Dimpotrivă, singura performeră a calificărilor, Monica Niculescu, urma să contribuie unei situații simbolice interesante. În fața favoritei secunde, Arina Sabalenka, ea a disputat primul joc al fetelor după finala din 2019. Sub prezența acoperișului terenului 1, bielorusa se impunea relativ rapid.

Prezența ploii în primele două zile a încetinit serios desfășurarea confruntărilor tuturor celorlalte pretendente din România, programul fiind alterat. Astfel, au existat situații în care primele locuri în șaisprezecimi erau acordate, runda întâi neîntâlnindu-și concluzia. Cumva, în mijlocul situației subliniate, s-au regăsit Patricia Țig și Ana Bogdan. Precum afirmam anterior, adversarele lor se arătau de calibru.

În primul caz, Daria Kasatkina își demonstra superioritatea tehnică pe cea mai particulară suprafață (începând cu o manșă adjudecată la 0), izbutind să o elimine, în cele din urmă, pe sportiva noastră, după ce partida ajunsese într-un set al treilea.

O altă favorită, chiar mai bine cotată decât versatila moscovită, îi era repartizată tenismenei născute în Sinaia. Redescoperirea devenea evidentă pentru Anastasia Pavliucenkova, din postura de proaspătă finalistă la Roland Garros. Nivelul încrederii se poziționa atât de sus pentru capul de serie cu numărul 16, încât replica Anei Bogdan a fost prompt neutralizată. Cu doar patru game-uri câștigate, aventura ei se încheia rapid în Insulă, inclusiv prin contribuția neșansei. O poziție mai avantajoasă primeau în runda întâi la simplu jucătoarele ce atinseseră în trecut repere absolut respectabile la All England Club.

Pentru început, precipitațiile dense venite în capitala britanică păreau să prelungească enorm și așteptarea Irinei Begu în a reintra pe scena Wimbledon Championships. Asemănător descrierii vicecampioanei de la Paris, campania Openului Francez reprezenta un real succes pentru eleva lui Teodor Bolânu. După o dispută individuală mult mai echilibrată decât se anticipa contra Serenei Williams, incursiunea de la dublu aducea pentru românca de 30 de ani o performanță notabilă. Alături de Nadia Podoroska, ea se oprea la un pas de finala Openului Francez.

Revenită pe tărâm englez după hiatusul pandemic, oponenta inaugurală prezenta un obstacol imprevizibil. Katie Volineț își începea ascensiunea către nivelul profesionist drept o altă importantă speranță a tenisului de peste Ocean. Depășirea calificărilor programate la Roehampton și prezența pe tabloul principal reprezentau un reper important. Atleta californiană nu arăta inhibiții în cadrul setului întâi, început foarte agresiv.

Experiența superioară a ocupantei locului 79 în clasamentul WTA i-au permis să recapete controlul disputei. Povestea urma să se repete mai abrupt în manșa a doua pe care tânăra din Statele Unite o începea cu patru jocuri adjudecate. Begu își regla atenția, anulând treptat avantajul advers și ajungând chiar să servească pentru succes. Deși prima oportunitate a fost irosită evitarea unui act decisiv se realiza din a doua tentativă.

Într-un program compactat pentru întreaga competiție, Irina își continua periplul miercuri, alături de o oponentă mult superioară primeia. Petra Martić și-a câștigat statutul unei tenismene complete în circuitul profesionist. Argumentul edificator este oferit de atingerea optimilor pentru toate evenimentele de Mare Șlem. Prin urmare, adaptabilitatea și abilitatea demonstrate pe orice suprafață o transformau pe ex-iugoslavă într-o certă provocare pentru orice adversară. În același timp, dacă Irina Begu își etalează încrederea maximă, reciproca devine oricând valabilă.

După un debut de partidă cu desincronizări apărute la serviciu de ambele părți, duelul final al zilei de pe terenul 7 continua echilibrat. Deși inițial croata părea să dețină inițiativa, obținând drept rezultat un nou break, replica devenea din ce în ce mai aspră, pe măsură ce avansam în joc.

Reușind să îi anuleze marja adversarei, Irina rămânea extrem de agresivă în selecția loviturilor, găsind, de asemenea, și suficientă precizie. Al 26-lea cap de serie obținea tot mai greu resursele de rezistență, fiind constant dominată. În prelungirile manșei, la capătul a noi secvențe inspirate, Begu își procura oportunitatea de a o închide pe propriul serviciu, una care nu a fost irosită.

Jucătoarea mai slab cotată se plasa excelent pentru acontarea unui succes notabil, mai ales că avantajul era rapid procurat în actul secund. Chiar dacă Martić revenea puternic, superioritatea în decizii părea să îi surâdă tot atletei cu patru titluri de simplu în carieră. O nouă desprindere la două lungimi o poziționa la un pas de atingerea șaisprezecimilor. Însă, misiunea urma să se complice enorm.

Croata găsea resurse pentru a întoarce soarta potențialului ultim joc, asigurându-și apoi intrarea în tie-break. Acolo, Begu părea să piardă rapid situația de sub control, odată cu cedarea primele trei schimburi. Reacțiile concretizate apoi brusc la retur o readuceau aproape de triumf. O șansă de meci obținută cu mare efort era anulată lăudabil de fosta sfertfinalistă de la Paris. Ulterior, a doua ocazie se vedea irosită pentru câțiva centimetri ai unui atac în lung de linie. Alte două erori comise după egalitatea la șapte trimiteau înfruntarea în manșă decisivă.

Cheia uitării rapide a unui moment de un asemenea dramatism putea să se transpună într-un restart ideal, de la mai bine de 2 ore după primul serviciu. Reluându-și abordarea foarte agresivă, bucureșteanca nu îi oferea nicio șansă timpurie stilistei aflate la primire. În continuare, o revenire anunțată într-un joc de retur completat la fel de inspirat îi aducea desprinderea ce se dovedea decisivă.

Petra Martić nu a mai găsit replica pentru a încetini un vast pasaj de joc minunat, care ducea scorul final către 7 – 5 ; 6 – 7 (7) ; 6 – 3. O ispravă de marcă îi aducea Irinei Begu egalarea rezultatului maxim obținut la Londra, din urmă cu șase ani, alături unei întâlniri grozave în turul al III – lea, contra Igăi Świątek.

La finalul primelor trei zile de competiție, devenea evident că singura exponentă ce i se poate alătura în șaisprezecimi era Sorana Cîrstea. Aspirațiile ei erau chiar mai înalte, având în vedere că prezența printre ultimele opt combatante ale French Open 2021 s-a aflat foarte aproape. Dureroasa înfrângere cu Tamara Zidanšek declanșa o serie nefastă continuată în primele competiții pe iarbă, din Germania.

Parțialul negativ se oprea în fața Samanthei Murray Sharan, la Wimbledon. Un nume mai puțin cunoscut era depășit după două seturi, dar evoluțiile contra atleților britanici puteau căpăta oricând o altă dimensiune (precum revenirea după cinci ani la simplu a lui Andy Murray în interiorul All England Club a demonstrat-o fără echivoc).



Depășind prima rundă fără mai emoții, jucătoarea din Târgoviște era, la rândul ei, nevoită să reintre în joc peste alte aproximativ 28 de ore. Din fericire, precipitațiile nu mai puteau influența programul inițial, întrucât românca obținuse prezența pe terenul 1. Explicația se traducea prin numele adversarei sale, care urmărea, din nou, ținte mărețe. Victoria Azarenka nu o mai întâlnise pe Cîrstea în ultimele 11 sezoane.

Paradoxal, două dintre cele trei întâlniri precedente erau tranșate de bielorusă chiar în sud-vestul Londrei, românca neavând nici măcar un set adjudecat în fața ei. Ocaziile subliniau însă trecutul îndepărtat al celor două maturizate enorm între timp. Ca urmare, interesul asupra unei confruntări din runda secundă nu putea fi mai ridicat.

A doua arenă ca mărime a unicului complex londonez remarca entuziasmat un start de joc furibund. Dubla învingătoare de Mare Șlem la Melbourne căuta inițiativa, însă era subit contrată. Un start caracterizat de multă încredere pentru combatanta aflată la primire prezenta un ritm excelent de joc. Primul duel mai lung cu oportunități importante ratate în ambele jumătăți de teren i-a revenit româncei care demonstra pregătirea pentru o luptă constantă. Alte două mingi de break apărate îi confereau și mai multă încredere, dar echilibrul rămânea intact.

Diferența avea să se facă dincolo de prelungiri. Într-o dispută ce părea încă sub controlul dâmbovițencei, fosta lideră a clasamentului mondial obținea avantajul. Oportunitatea încheierii manșei era stopată curajos de Cîrstea, care se vedea condusă și la începutul tie-break-ului ce urma. Revenind încrezător, ea fructifica dramatic propria ocazie survenită după 57 de minute intense. Întreg elanul urma să treacă de partea celei ce pierduse toate cele șase acte precedente contra Vicăi Azarenka.

Condițiile unei victorii de excepție pe iarbă deveneau favorabile. Însă, jucătoarea din Minsk evita o situație critică în debutul segmentului secund. Protejându-și cu imensă greutate serviciul, ea reușea să întoarcă momentul favorabil în propriul teren, la singura ocazie avută. Drept rezultat, păstrarea concentrării în momentele cruciale a făcut ca un debut echilibrat de set să balanseze complet către favorita cu numărul 12.

Ulterior, ratarea oportunităților, remarcate dureros pe tabelă, se extindea pe parcursul următoarelor minute, românca putând prelungi soarta segmentului secund. Cele cinci mingi de break ale sale erau pe rând anulate, inclusiv atunci când totul ar fi putut conduce spre un scenariu identic setului inaugural.

Semnele nu erau încurajatoare pentru jucătoarea noastră nici la startul unui act final ce se anunța plin de tensiune. Azarenka izbutea să străpungă la cea dintâi șansă serviciul advers, afișând același nivel al încrederii. Secvențele halucinante continuau la nivelul desfășurării scorului eleva lui Adrian Cruciat nereușind să fructifice momentele echilibrate.

Cu un ascendent moral vizibil, multipla laureată a Openului Australian găsea soluțiile lucide, atunci când echilibrul putea fi restabilit complet. Totuși, insistențele Soranei dădeau roade după alte clipe tensionate, presărate de multă șansă și curaj. Revenind în avantaj la mijlocul manșei, cu ajutorul mai multor erori adverse majore, ea muta întreaga presiune de partea opusă a fileului. Inexactitățile în lanț continuau pentru bielorusă, iar tenacitatea româncei îi aduceau foarte rapid trei jocuri succesive.

Servind pentru triumf, ea își procura două oportunități pe care nu le putea converti. Brusc, prestația oponentei sale redevenea curată, însă senzația era rapid înlăturată. 138 de minute se încheiau cu un efort defensiv imens ce îi împlinea atletei de pe locul 45 WTA o seară de excepție contra unei rivale. Drumul către șaisprezecimi era asigurat cu 7 – 6 (5) ; 3 – 6 ; 6 – 4, următoarea oponentă fiind chiar talentata britanică cu puternice rădăcini românești, Emma Răducanu.

Un tablou dovedit cu adevărat complicat pentru participantele țării noastre în probele de simplu ale Wimbledon a adus și episoade grozave. După confruntări foarte lungi împotriva unor tenismene superior cotate, Sorana Cîrstea și Irina Begu se apropie meritoriu de parcursurile carierei pe iarba londoneză.