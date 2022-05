Dacă, într-un scenariu inimaginabil nu în urmă cu mult timp, întrecerea oficială cu numărul 68 a Formulei 1 ar fi ultima, atunci va rămâne de ținut minte la Monte Carlo, după un weekend cu o intervenție torențială a ploii și incidente pe măsură.

Marele câștigător pe circuitul stradal de 3,3 km a fost Sergio Pérez, care a pătruns cel mai fericit în ruleta intrărilor la boxe. În urma durului incident de steag roșu al lui Mick Schumacher, mexicanul a izbutit să controleze perfect ritmul în fața lui Carlos Sainz Jr., spre a treia victorie din carieră, cea mai valoroasă. Pentru Red Bull Racing, el a parafat al patrulea succes la rând.

Dacă Checo a devenit cel mai titrat pilot al națiunii central americane, perdantul după-amiezii a fost, pentru a doua ocazie succesivă, Charles Leclerc. Autorul prestației de top în calificări a încheiat frustrant în afara podiumului pe traseul de casă, în spatele lui Max Verstappen.

Întotdeauna Formula 1 s-a îndreptat către etape schimbări radicale, dar, pe parcursul atâtor decenii, câteva stindarde au rămas absolut neatinse. Totuși, influența noii conduceri se vede într-o nouă evoluție, iar calendarul viitor rămâne un subiect foarte important. Aici vom include că, pe lângă permanentele noi propuneri, deja schimbările de calibru au fost aplicate. Cea mai recentă pe care o putem cataloga drept sigură este revenirea Marelui Circ, în Las Vegas, care însă nu se va transforma în realitate decât în toamna viitoare. Până atunci, inițiativa care ar fi trebuit să ne conducă la un număr record de evenimente stagionale, a fost între timp abandonată.

Iar valul posibilităților noilor destinații, dincolo de sezonul 2022, au declanșat multe speculații asupra eventualelor eliminări. Cu siguranță, pentru întregul cerc al pasionaților cu tradiție F1, niciodată nu s-ar lua în calcul ca unicul Monte Carlo să se regăsească într-un asemenea context. Mai departe, este util să amintim multiple argumente prin care istoria susține o așa prezumție.

Marele Premiu al Marii Britanii, respectiv al Italiei erau singurele poziționate în proximitate cu celebrul Principat (raportându-ne la debutul competiției din 1950), înaintea perioadei pandemice. Dar, ținând seama că nici măcar Monza sau Silverstone nu au fost gazde locale permanente, inimitabila configurație din Monaco se prezintă în continuare drept cea mai cunoscută pistă asociată Formulei 1. Cu greu vom putea argumenta că pistele citadine moderne vor avea o minimă șansă în a eclipsa o legendă datată la peste un secol pe patru roți.

Evident, înainte ca lucrurile să fie acontate sub o egidă oficială, reprezentări au sosit din toate colțurile planetei, incluzând România, pentru extragerea unui rezultat remarcabil pe străzile paradisiace. De aceea, amprenta asupra lumii monoposturilor ne transmite că un succes în respectivul decor și pe trasele mereu înguste, este încă echivalentul simbolic al unui titlu mondial. Este drept, în timp, standardele moderne au evoluat atât de mult încât stăpânirea traseului a devenit o artă și mai dificilă. Dar, pentru aproape toți piloții, provocarea va fi mereu acceptată și îmbrățișată.

Având în vedere toate explicațiile precedente, chiar și fără a pătrunde mai adânc în istoria unui Grand Prix unic, pare în continuare atât de puțin imaginabil, ca Formula 1 să se despartă de Monte Carlo. Pe de altă parte, însă, tocmai actualul context aparent tulbure a adăugat un plus suplimentar de substanță celei mai așteptate întreceri. În plus, motivația ar trebui să mai fi regăsit un alt plus dintr-o anume direcție.

Deja cel mai talentat exponent pe care principatul monegasc l-a avut vreodată, se regăsește într-un moment delicat. Charles Leclerc ar fi putut să își vadă avantajul din fruntea clasamentului general extins foarte serios, în ceea ce a părut a deveni o formalitate la Barcelona. Din păcate pentru întreaga echipă Ferrari, cea dintâi problemă majoră de fiabilitate a mașinii roșii l-a costat pe concurentul ajuns la 25 de ani. Iar prețul, nu a fost doar a patra victorie din actualul sezon, ci și conducerea ambelor ierarhii. Drept consecință, al doilea 1-2 Red Bull în actuala lună, venit cumva pe neașteptate, a răsturnat aproape toate calculele precedente.

Brusc, înaintea încheierii primei treimi stagionale, Max Verstappen a avut motive complete în a-și recăpăta optimismul. O nouă serie de triumfuri succesive în cariera sa a fost extinsă la 3, pe configurații cu trăsături comparabile, dar și distincte, întorcându-ne la Imola și în Miami.

Mai important decât atât, campionul mondial în exercițiu poposea acum într-un perimetru ce i-a părut confortabil în trecut. Nu același lucru s-ar putea spune și despre principalul său rival pentru lauri, Charles Leclerc neavând o conexiune plăcută cu asfaltul de casă. Multiple oportunități au fost ratate de el, inclusiv în Formula 2. Ruleta ghinionistă și-a consumat un episod deja celebru, în ediția trecută din Monte Carlo, atunci când favoritul local nu a mai putut să ia startul în cursă, după clasarea prealabilă în pole-position.

Inutil devine de amintit cât de mare este rolul unei plecări din fruntea grilei pe cel mai puțin permisiv circuit al competiției. Raportându-ne la capacitățile actualelor monoposturi, la începutul unui rarisim week-end început vineri, părea că presiunea nu va fi mai mică asupra numărului 16 de a performa coerent. Deși mai multe nume au fost așteptate în bătălia de sâmbătă, focusul a rămas asupra protagoniștilor și a singurilor învingători de etapă din 2022.

Alături de un Ferrari bine setat, Leclerc nu a avut absolut nicio problemă în a stabili clar cel mai valoros rezultat. Doar că duelul pentru pozițiile următoare s-a tranșat de o manieră uluitoare. Ultima încercare de îmbunătățire a lui Sergio Pérez s-a încheiat cu o coliziune înaintea zonei tunelului. Carlos Sainz Jr. nu a avut altă variantă decât să intre în monopostul afectat al mexicanului. Fără ca incidentul și a doua neutralizare să mai afecteze tabloul cronometrat, Max Verstappen a rămas blocat în spatele celor doi, inclusiv pe grilă. Tandemul echipei italiene a devansat competiția, campionul mondial fiind nevoit din nou să plece din spatele colegului, într-o sâmbătă vulcanică pentru motorsport.

Charles Leclerc avea nevoie să dea totul pentru a încheia pe roți primul său Grand Prix monegasc major, cu toate că nimic nu era asigurat, dacă luam în calcul predicțiile meteo. Ploaia a decis să își facă apariția, astfel că, într-un week-end al amânărilor de înalt nivel în sportul mondial, turul de încălzire a fost amânat înaintea adevăratei averse. Dacă ne întrebam care va fi rolul mașinii de siguranță, ea ar fi trebuit să însoțească plutonul în secvențele inaugurale.

Ele însă, au urmat unei pauze prelungite la mai bine de o oră, realul start fiind pus în pericol de incidentul pe ritm lent al lui Nic Latifi. La scurt timp apoi, majoritatea piloților au realizat foarte rapid că pista se va usca alert, odată cu oprirea ploii. Șapte dintre concurenți au optat să pătrundă la standuri pentru anvelopele intermediare înaintea turului zece. Evident, în cel mai complicat cadru spre depășiri, manevrele curajoase au venit doar din partea lui Pierre Gasly.

Între timp, Carlos Sainz Jr. a opinat că nu este deloc imposibilă o trecere directă pe cauciucurile de pistă uscată. Treptat, rivalii săi de la Red Bull nu au abordat același posibil risc, precum nu a făcut-o nici colegul său din Principat. Turul 22 însă, a remarcat cum ambii exponenți Ferrari au fost chemați simultan pe linia boxelor, aspect fără discuție în detrimentul lui Charles Leclerc. Max Verstappen a putut viza să urce un loc, în fața favoritului gazdelor tocmai pentru că pit-stopul dublu a venit mai curat.

Brusc, la momentul unui impact zguduitor și la figurat, încheiat însă cu bine pentru Mick Schumacher, impunerea steagului roșu a făcut din Sergio Pérez și Carlos Sainz Jr. primii clasați la momentul restartului, favoriți la victorie. De adăugat bineînțeles, va fi imaginea trenului spate a monopstului Haas complet rupt, dar eliberat mai ușor de stewarzi în afara pistei. Confirmarea trecerii cursei în regim de timp a atras atenția că numărul tururilor parcurse va fi inferior cu 14 decât cel normal de 78. În cea mai mare a ultimei părți, mexicanul din frunte, echipat cu pneuri de compoziție medie, a demonstrat că poate menține situația sub control, deși propria miză a devenit treptat uriașă.

Ulterior, pentru multă vreme, cel mai agitat punct din top 10 l-a văzut pe Lewis Hamilton blocat în spatele lui Fernando Alonso. Spaniolul a rezistat perfect pentru o clasare în poziția a șaptea. La vârf, avantajat de durabilitatea anvelopelor, mult mai tânărul său conațional a sperat la obținerea succesului care îl tot evită în carieră. Carlos Sainz Jr. a fost într-adevăr cel mai incisiv în grupul primilor patru piloți, unul ce s-a compactat serios pe final. Ibericul a preferat însă să nu riște un posibil nou abandon, printr-o manevră asupra lui Pérez.

Checo s-a aflat pentru multe sezoane în poziții similare, iar sacrificarea succesului din Catalonia, a fost răsplătită prin victoria în perla coroanei. Mai mult decât atât, autorul ei a preluat oficial titlul de cel mai titrat pilot mexican din istoria Marelui Circ, de la Pedro Rodriguez. În spatele său, a părut că toți protagoniștii sunt nemulțumiți, incluzându-l aici pe Max Verstappen, fără a mai pomeni de Charles Leclerc. Ținut în afara podiumului de olandez, monegascul a încheiat Grand Prix-ul, însă eroarea negocierii de la boxe a costat prima clasare cu adevărat notabilă pe tărâmul de casă.

Acum, într-o ipostază pe care o vedem des în Moto GP, Formula 1 vede un echilibru substanțial în ierarhia principală. La startul celei de-a doua treimi din calendar, primii trei combatanți sunt situați într-un ecart de 15 puncte. Iar, după un episod foarte spectaculos la Monte Carlo ce oricum va rămâne de excepție, mai ales pentru Sergio Pérez, următoarea oprire a caravanei ne așteaptă la limita opusă a unui circuit stradal, la Baku.