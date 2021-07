Dacă Robert Glință nu s-a putut apropia de acapararea unei medalii, al doilea reprezentant al natației, tânărul David Popovici, a fost privat de un loc pe podium în proba de 200 de metri liber de doar două sutimi de secund. Printre alte constatări ale zilei, tenisul de masă a rămas fără reprezentare individuală, într-o zi în care și echipa tricoloră de baschet 3x3 a părăsit oficial competiția.

De-a lungul unui debut pasionant al festivalului așteptat de o întreagă lume la Tokyo, am remarcat cât de mici sunt granițele între momentele ce separă bucuria de sentimentele frustrării. Deși ideea că simpla participare la evenimentul organizat sub egida celor cinci cercuri poate reprezenta o împlinire imensă în sine rămâne valabilă, dorințele de progres există permanent. Cu fiecare zi, remarcăm cum efortul se transpune important, spre atingerea obiectivelor de prim rang.

Tocmai diversitatea celor ce își propun repere mărețe conturează esența spectacolului pentru care arhipelagul nipon a fost nevoit să aștepte 57 de ani.

Precum experiența ne-a transmis atât în finalul săptămânii precedente, cât și în debutul celei de-a doua, dinamismul specific Olimpiadei asumate de principala metropolă japoneză este greu de stăvilit. În cadrul a trei discipline, spectacolul s-a alăturat emoțiilor tricolore.

Baschet 3x3: Finalul amar al unui periplu pe măsură pentru echipa României

La startul poveștii olimpice, erau multe semne de întrebare legate de deznodământul unei competiții inovatoare. Activitatea mingii la coș în regim de aer liber a fost așteptată cu un imens entuziasm și din partea unei reprezentative ce s-a evidențiat în ultimele luni drept o favorită în cadrul celui mai important moment al sezonului. Dar înfrângerile au venit una după alta pentru jucătoarele autohtone, cotate chiar cu a patra șansă la adjudecarea titlului, în cadrul Parcului Urban Aomi.

Drept urmare, singurul succes obținut în primele șase confruntări, contra Mongoliei, nu asigura deloc șanse mari pentru accederea in-extremis către sferturile de finală. Mai mult, succesul relativ neașteptat obținut de reprezentativa Franței în fața sportivelor venite din Rusia a anulat orice șansă de acaparare a poziției a șasea. Chiar și în eventualitatea unui succes la capătul confruntării directe contra galicelor, România nu mai putea pretinde calificarea.

Cu două jucătoare de origine română prezente în lot, Franța izbutea să destabilizeze facil apărarea adversă, trecându-și în cont un avantaj tot mai larg, iar meciul s-a finalizat cu 22-12. Mamignan Touré a fost responsabilă pentru jumătate din cuantumul respectiv. Ancuța Stoenescu și Sonia Ursu și-au trecut în cont câte patru puncte, la ultima lor reprezentație. Astfel, cu o victorie și șase eșecuri, România părăsea competiția baschetbalistică simțind un imens recul față de așteptările din debut.

Natație: La voia cronometrului

Așa cum majoritatea pasionaților cunosc deja, o importantă facțiune a probelor desfășurate sub influența apei – alături de proba tirului cu arcul în care competiția propriu-zisă o așteaptă la start și pe Mădălina Amăistroaie – a fost amânată în așteptarea reducerii agresivității naturii. Dar, probele similare ce nu pot fi influențate sub stindardul olimpic sunt cele efectuate în bazin. Cei doi înotători ajunși în Japonia cu șanse importante de afirmare au avut parte de prestații relativ contrastante. În aceeași măsură, dimineața precedentă ne-a arătat cum nemiloasa precizie a timpului poate să influențeze pozitiv o evoluție sub standardele așteptate.

Pentru Robert Glință, accederea în finala disciplinei sale favorite s-a dovedit mai dificilă decât orice dovadă anterioară a anticipat. O singură sutime de secundă i-a oferit campionului european în exercițiu siguranța revenirii în cursa finală de 100 de metri spate. Din postura ultimului sportiv calificat, lansarea de pe culoarul al optulea nu i-a susținut șansele unui reviriment. El a încheiat cursa pe cea din urmă poziție (precum s-a întâmplat și la Rio de Janeiro, în 2016), după 52 de secunde și 95 de sutimi. O mare aspirație lua sfârșit, cu dăruire maximă într-un eveniment câștigat cumva neașteptat de Evgeny Rylov, în detrimentul compatriotului Kliment Kolesnikov.

În schimb, o altă mare temă l-a privit pe cel mai tânăr înotător creditat cu șanse importante pentru medalii. Afirmația respectivă se datorează doar ascensiunii excepționale pe care David Popovici a etalat-o cu fiecare intrare în apă. Din seriile de calificare, până în semifinale, randamentul oferit s-a menținut fantastic. Înaintea primei sale finale olimpice, presiunea era extrem de ridicată. Temerarul adolescent din București s-a lansat de pe culoarul 1 într-o ocazie memorabilă, indiferent de rezultat. Preferând o abordare mai conservatoare în lungimile inaugurale, el și-a oferit întreg efortul după întoarcerea a doua. Într-o cursă extrem de echilibrată, ecartul cel mai redus avea să se remarce între ocupanții pozițiilor 3 și 4.

David a îmbunătățit propriul record mondial de juniori stabilit la Roma, cu peste o jumătate de secundă. Din păcate, doar două sutimi de secundă, în favoarea brazilianului Fernando Scheffer, au lipsit timpului de 1.44.68 pentru ca Popovici să devină al doilea medaliat român al istoriei bazinelor olimpice. Măsura incontestabilă, dar amară, a cronometrului i-a privat românului un moment colosal. Încercând să realizeze (ostentativ) dacă măsura propriilor unghii ar fi fost echivalentă sau nu cu medalia de bronz, fenomenul din București și-a mutat atenția spre specialitatea celor 100 de metri liber. Seria a fost abordată relaxat de către campionul absolut al tinerilor, care și-a deschis a doua cale spre medalii, accedând în semifinale, de pe locul al optulea, în ciuda unui alt demaraj mai lent, din ultima serie preliminară.

Tenis de masă: Ultima prezență individuală ia sfârșit după o nouă partidă cu desfășurare frustrantă

Competiția tenisistică de câmp continuă să furnizeze surprize de o manieră constantă, mai ales pe tablourile feminine. S-a sperat ca tendința să nu fie neapărat respectată și în cadrul disciplinei paralele. Pe de altă parte, este la fel de ușor de admis faptul că nivelul concurenței depășește absolut evident orice reper major. Turneul de simplu la mesele de joc își afirmă majoritatea favoritelor în afara Europei, dar impresii importante au fost create în trecut și de combatanții țării noastre.

Prezentul nu pare însă deloc blând, considerând faptul că atât Ovidiu Ionescu, cât și Eliza Samara și-au văzut aventurile încheiate la capătul unor partide inaugurale în care echilibrul a fost îndepărtat prea brusc în defavoarea lor.

Astfel, din a treia zi oficială de concurs, Bernadette Szőcs a rămas singura jucătoare cu șanse la accederea dincolo de primul duel. Dacă colega ei, recentă medaliată continentală în Polonia, a plecat din postura capului de serie 15, sportiva din Târgu Mureș a fost cotată drept favorită a paisprezecea.

În zorii dimineții, împotriva exponentei americane de origine asiatică Juan Liu, misiunea ei s-a arătat la fel de complicată. Cedând la un ecart considerabil setul inaugural, Bernnie a avut nevoie să apeleze spre numeroase ajustări tactice, care au sprijinit-o în a prelua controlul următoarelor două acte. Deținând avantajul, manșa cu numărul patru s-a dovedit una crucială, pe care adversara a putut o concluziona mai bine. Românca simțea apoi o presiune constantă în braț, fiind condusă din nou în urma altui duel cedat majoritar în prima parte a manșei. Moralul și versatilitatea în efecte, etalate de veterana rezidentă în New York City au arătat implacabil ulterior, ea făcând pasul decisiv pentru o victorie cu 4-2 (11-4; 6-11; 6-11; 11-9; 11-8; 11-3), care concluziona parcursul tricolor de simplu cu doar o victorie în total. Reprezentativa feminină păstrează ultimele șanse de ameliorare, România întâlnind Egiptul pentru un loc în sferturile de finală.

Parafrazând vorbele primei laureate din România la actuala ediție a Jocurilor Olimpice, după revenirea din Țara Soarelui Răsare, fiecare medalie adjudecată ar trebui tratată drept un imens motiv de satisfacție, indiferent de metalul din care ea provine.

Un exemplu atât de elocvent asupra acurateței discursului spadasinei a fost trăit în cursul dimineții de cel mai tânăr reprezentant al României, care nu a putut urca pe podium pentru ceea ce înseamnă, în fapt, a cincizecea fracțiune dintr-o secundă. Subliniind suplimentar performanța lui David Popovici, el a fost singurul atlet ce s-a putut apropia vizibil de o nouă medalie individuală, după concluzia zilei a patra din Japonia. Speranțele rămân importante și în alte discipline, dar succesul se arată mereu dificil de asigurat, la nivelul suprem.