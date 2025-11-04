Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române.

Echipajul navei a executat un marș de peste 4.200 de mile marine, iar pe parcursul celor 41 de zile a tranzitat raioane maritime din Marea Nordului, Canalul Mânecii, Golful Biscaya din Oceanul Atlantic, Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană, Marea Marmara, strâmtorile turcești și Marea Neagră.

Totodată, pentru refacerea capacității de luptă, de la plecarea din Rosyth, Scoția, la data de 24 septembrie, vânătorul de mine M 271 a efectuat escale în porturi din Marea Britanie, Spania și Italia.Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forțelor Navale la data de 4 august, devenind pământ românesc, și are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari, care este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, este a doua navă din acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Noua capabilitate a Divizionului 146 Nave Minare-Deminare din compunerea Flotei este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lățimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri și are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine.

Programul „Vânător de mine” crește capacitatea Forțelor Navale Române de a acționa eficient pentru contracararea pericolului actual de mine, în scopul protejării căilor de navigație și a infrastructurii critice din zona de responsabilitate.

Marea Neagră continuă să fie un element critic în arhitectura de securitate regională și internațională, iar provocările asociate acestui teatru operațional au devenit din ce în ce mai complexe. România, ca stat riveran la Marea Neagră și membru important al NATO pe flancul estic, trebuie să își adapteze și modernizeze Forțele Navale pentru a răspunde noilor tipuri de amenințări, inclusiv în ceea ce privește protecția infrastructurii critice.

