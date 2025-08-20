În noaptea de marți spre miercuri, două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina.

Avioanele au survolat cerul în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.



Aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10.

De asemenea, marți seară a fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea prin care anunță despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

