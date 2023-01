Ambasada României la Washington anunță organizarea, în 2023, a unei serii de evenimente de diplomație publică de anvergură, parte a programului intitulat „România-SUA un parteneriat pentru viitor: celebrăm talentul românesc”.

Programul va fi organizat după modelul celui de anul trecut, iar pentru atingerea obiectivelor acestuia ambasada are deja sprijinul unor companii românești. Anul trecut, pentru organizarea evenimentelor dedicate marcării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România – SUA, precum și pentru promovarea intereselor românești, pe lângă alocațiile MAE din fonduri publice, ambasada a atras fonduri private în valoare de aproape jumătate de milion de dolari (481.000 USD).

"Vom continua să investim în promovarea unei bogate agende care să susțină Parteneriatul Strategic cu SUA. Facem acest efort pentru conștientizarea nevoilor de securitate ale României, precum și pentru a prezenta oportunitățile investiționale românești partenerilor americani. Vrem totodată ca prietenii americani să cunoască cât mai multe lucruri despre România și despre bogăția sa culturală. În tot acest demers, avem sprijinul unor companii românești, care dovedesc astfel că înțeleg nevoia de investiții în diplomația publică și se implică pentru promovarea imaginii României în SUA”, a subliniat Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, citat într-un comunicat de presă.

Agenda de evenimente a Ambasadei României pentru 2023 va reflecta diversitatea dimensiunilor Parteneriatului Strategic, continuând să dezvolte și să valorifice oportunitățile și potențialul semnificativ al relației bilaterale, se mai arată în comunicatul de presă. Astfel, planul de evenimente este structurat pe două paliere de dezvoltare și derulare, primul având ca direcție activitățile preponderent diplomatice și de reprezentare, al doilea vizând cu precădere orizontul cultural al activităților.

Inițiativele și evenimentele planificate pentru anul 2023 sunt structurate după următoarea arhitectură:

• Agenda de securitate cuprinde promovarea unor teme de interes național/bilateral, prin organizarea unui eveniment dedicat eforturilor de promovare a unui angajament strategic structurat american pe termen lung în regiunea Marii Negre. Totodată, în contextul aniversării în 2023, a 30 de ani de existență a parteneriatului dintre România și Statul Alabama, ambasada își propune organizarea, în parteneriat cu Garda Națională a statului Alabama, a unui eveniment de marcare a acestei aniversări.

• Agenda de energie, comerț și investiții cuprinde, printre altele: un eveniment destinat prezentării priorităților României, în cadrul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), menit să contureze inclusiv rolul României în sprijinirea procesului de reconstrucție a Ucrainei; un eveniment de prezentare a priorităților energetice ale României în regiunea Mării Negre; precum și un eveniment dedicat proiectelor aflate la intersecția domeniilor energie și tehnologie, cu implicarea actorilor privați și guvernamentali, evenimente organizate cu concursul unora dintre think tank-urile locale reprezentative. În ceea ce privește dimensiunea de business, ambasada își propune organizarea unui Festival al Vinului Românesc, cu scopul de a face produsele cunoscute și accesibile pe piața americană. Totodată, ambasada are în vedere, în parteneriat cu Camera de Comerț a SUA, organizarea unui eveniment destinat mediului american de afaceri cu prezentarea oportunităților de investiții din România.

• Agenda de democrație reflectă în continuare eforturile României în consolidarea statului de drept, combaterea corupției și sprijinirea agendei bilaterale dedicate democrației și drepturilor omului. În acest sens, ambasada are în vedere o inițiativă distinctă dedicată promovării acestor valori. De asemenea, ambasada va marca, printr-un eveniment, 20 de ani de la înființarea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România.

• În ceea ce privește agenda de dialog cu comunitatea românească, ambasada își propune să promoveze prioritățile incluse în Strategia pentru intensificarea demersurilor de facilitare a accesului României în Programul Visa Waiver, dar și a campaniei inițiate în acest sens. De asemenea, în 2023 va continua turneul "50 States, One Community”, pe care ambasadorul României îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite.

• Agenda culturală va cuprinde, în primul rând, organizarea ediției a doua a Romanian Weekend at the Wharf, un weekend românesc pe malul Potomacului care a avut în 2022 un extraordinar succes de public. Derulat pe o secțiune a esplanadei Potomacului unde sunt amenajate o scenă pentru concerte, corturi tematice, expoziții în aer liber, standuri specifice, evenimentul are o audiență estimată de peste 20.000 de vizitatori și peste 60.000 de urmăritori online.

Festivalul de Film Românesc din Washington, cel mai mare din America de Nord, ajunge la a patra ediție în 2023. În cadrul său vor fi prezentate producții de ultimă oră, premiate internațional, la proiecții fiind invitați regizori, actori și producători din România care vor participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Agenda culturală va mai cuprinde și o serie de concerte, ce se vor desfășura în spații culturale celebre din capitala americană precum Kennedy Center for the Performing Arts.