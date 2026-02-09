Din 21 februarie, spațiul Coworkperativa din București găzduiește expoziția „Portrete” de Ana Diac. Proiectul explorează granița dintre pictura clasică și cea digitală, prezentând o serie de lucrări dedicate figurii umane și universului animal.

Integrarea artei în spațiile de tranzit

Vernisajul, programat pentru vineri, 21 februarie, la ora 18:00, marchează o nouă colaborare între Coworkperativa și galeria Safițicuminți. Alegerea locației reflectă o tendință tot mai prezentă în mediul urban: mutarea actului artistic din galeriile clasice în spații de utilizare mixtă. Spre deosebire de o galerie convențională, unde vizitatorul intră strict pentru a viziona exponatele, aici arta coexistă cu activitățile profesionale zilnice ale rezidenților care lucrează de la distanță. Expoziția va rămâne deschisă publicului timp de o lună, până pe 20 martie 2026, astfel va putea fi vizitată pe strada Ion Brezoianu nr. 4.

Abordarea stilistică și tehnică

Lucrările Anei Diac se disting prin utilizarea unei palete cromatice vii și a unei linii grafice care pune accent pe starea subiectului. Artista folosește mediul digital pentru a completa tehnicile de pictură clasică, care oferă o perspectivă modernă asupra genului portretistic. Selecția prezentată include atât portrete de oameni, cât și de animale, explorând trăsături și expresii printr-o lentilă stilistică omogenă.

Context: democratizarea spațiilor de expunere

Tendința de a expune artă în spații de tip coworking a câștigat teren în ultimii ani, fiind considerată o metodă eficientă de a aduce cultura mai aproape de publicul activ care, din lipsă de timp, frecventează rar muzeele.

Safițicuminți Gallery: Este un proiect cultural care se concentrează pe promovarea artiștilor emergenți prin evenimente de tip „pop-up” și tururi ghidate, care vizează transformarea spațiilor urbane în puncte de interes artistic.

Rolul artei în mediul de lucru: Studiile de specialitate indică faptul că prezența elementelor vizuale artistice în mediile de lucru îmbunătățește capacitatea de concentrare și starea generală a angajaților, transformând un spațiu utilitar într-unul inspirațional.