Un camion condus de un cetățean moldovean a fost descoperit joi în Vama Albița că transporta arme de foc și lansatoare de rachetă.

Camionul a fost oprit la un control vamal, astfel au fost găsite armele. Mai multe structuri de forță ale statului investighează situația și destinația încărcăturii.

Deși actele pentur transportul de marfă erau conforme, în container se aflau arme letale.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat joi, la finalul ședinței de Guvern, dacă are informații și a răspuns că era în ședință când a primit un SMS, iar când va ajunge la MApN va verifica.

Întrebat dacă instituțiile statului, printre care și serviciile de informații știau despre transport și au oprit TIR-ul intenționat sau a fost un control vamal aleatoriu, Moșteanu a replicat că, nici dacă ar ști, nu ar putea să spună.