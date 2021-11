Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat marți repatrierea turiștilor români blocați în Maroc din cauza suspendării tuturor zborurilor.

Astfel, prin Hotărârea nr. 109, CNSU a decis aprobarea repatrierii cetățenilor români aflați în Regatul Maroc, inclusiv prin activarea Mecanismul European pentru Protecție Civilă, ca urmare a suspendării tuturor zborurilor directe cu această destinație.

Pentru punerea în executare a acestor prevederi se abilitează Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM să întreprindă măsurile din competență.

Costurile repatrierii vor fi asigurate din bugetul de stat, de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prin bugetele ministerelor implicate și prin Mecanismul European pentru Protecție Civilă.

Hotărârea urmează să fie aprobată și de Guvern.

”A fost o situație pe care am rezolvat-o foarte repede, pentru că deja aveam experiența de data trecută pe situația din Africa de Sud și în felul acesta am decis, astăzi, ca cei 72 de cetățeni români, aceasta este cifra pe care o avem de la Ministerul afacerilor externe, să poate să se pregătească și să fie repatriați cu o aeronavă a companiei Tarom. Am decis ca să lăsăm astăzi după-amiază și mâine să poată să se îndeplinească toate formalitățile și să vedem dacă mai sunt și alți români în zonă și poimâine dimineață, aeronava să plece în Maroc și să extragem, să aducem cetățenii români acasă, punând, de asemenea, la dispoziție, prin mecanismul de urgențe al Uniunii Europene, disponibilitatea de a aduce și alți cetățeni europeni la București și de acolo să fie transportați în țările de origine”, a spus marți premierul Nicolae Ciucă.