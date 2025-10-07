Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii Codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.

UPDATE

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți că școlile din Municipiului București vor fi închise.

”Școlile Municipiului București vor fi închise pe perioada Codului Roșu, începând cu mâine. Mâine se închid. Acum suntem, în momentul acesta, în discuții în Comitetul de Situații de urgență al Municipiului București. Înclinăm, toate forțele de ordine și toate administrațiile, ca să fie închise școlile pe perioada Codului Roșu, la fel ca în celelalte județe, pentru că nivelul și volumul de apă care s-a anunțat este unul foarte mare și ar crea mari probleme dacă mâine bucureștenii ar pleca de la muncă pentru a putea să-și ridice copiii de la școală”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la Antena 3, citat de news.ro.

El a precizat că în funcție de cum evoluează lucrurile această seară, vor lua decizii și pe aparatul administrativ, administrație publică.

Bujduveanu a mai afirmat că sunt în discuții cu toții de câteva ore bune pe acest subiect, iar propunerea prefectului și a Inspectoratului școlar a fost aceea de a închide școlile, pentru ziua de mâine.



”Noi susținem această propunere, așteptăm votul final, pentru că ar trebui să ne gândim în primul rând la sănătatea populației și la riscul care se poate crea dacă părinții ar pleca, în cazul în care inundația ar fi foarte mare, să-și ridice copiii de la școală. Veți avea un răspuns oficial din partea Comitetului pentru situații de urgență în scurt timp, dar în momentul de față discuțiile sunt avansate pentru a fi școlile închise mâine”, a mai anunțat Stelian Bujduveanu.

”Credem că cel mai mare risc este ca orașul să fie paralizat în momentul în care este codul roșu. De aceea discutăm ca să reușim să armonizăm pe toată lumea, să se pregătească toți părinții și copiii, dar, din nou, cel mai important lucru este să ne asigurăm că nu există victime în această perioadă și că nu există deplasări în perioada codului roșu pentru a ridica sau prelua copiii de la școală”, a mai spus el.



Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.

Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.

Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice, a declarat marți pentru Agerpres inspectorul general Florian Lixandru.

Întrebat dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenționărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: ''Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în București pe perioada Codului roșu, către CMBSU (Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență)''.

