Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță emiterea unui Cod roșu în București și alte cinci județe de ploi torențiale și abundente cantitativ.

În intervalul 07.10.2025 ora 10:00 - 08.10.2025 ora 09:00 vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Pentru intervalul 08.10.2025 ora 10:00 - 09.10.2025 ora 10:00 vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.



În perioada 09.10.2025 ora 10:00 - 09.10.2025 ora 18:00 vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

În intervalul 07 octombrie, ora 10 - 07 octombrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ.

În intervalul 07 octombrie, ora 21 - 08 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 07 octombrie, ora 21 - 08 octombrie, ora 15, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ.

În intervalul 08 octombrie, ora 15 - 08 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov va fi tot Cod roșu și va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

