Autoritățile sunt în alertă după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă și arde pe malul ucrainian, peste Dunăre de localitatea tulceană Plaurul.

UPDATE

Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetățenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuați, vor fi duși în municipiul Tulcea și le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, șeful DSU, Raed Arafat.

"Nava încă are incendiu la bord. Cantitatea de gaz este foarte mare, conform unor simulări care s-au făcut în caz de explozie poate să fie un impact pe o rază de 4,5-5 km, conform calculelor făcute de experți. Așa că pentru a fi mai preventiv și pe partea sigură, se evacuează inclusiv Ceatalchioi. Populația va fi dusă la Tulcea, asigurată cazarea și totul conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență", a precizat Raed Arafat la Antena 3, citat de Agerpres.

Conform acestuia, când riscul scade și nu mai există pericol, oamenii se vor întoarce acasă.

"Poate să fie vorba și de câteva ore, sau maxim până mâine, până se clarifică situația navei, care are un incendiu la bord și, cum am zis, are o cantitate mare, vorbim de 4.400 de tone de gaz, care acum ard la ieșire de la ventile. Se vede cum arde gazul care iese, dar totuși există riscul, dacă se încălzește sau dacă zona unde e stocat gazul se încălzește, să există o explozie. Asta este ce consideră experții, așa că decizia noastră este să rămânem pe partea de prevenție și să nu riscăm deloc cu populația", a mai spus Raed Arafat.

În cazul în care sunt persoane care nu vor să plece, iar șeful DSU spune că e o situație cu care se confruntă de fiecare dată, "dacă cineva va refuza complet să se evacueze, va semna pe proprie răspundere și va sta acolo, asta nu-l face că e mai deștept dacă nu apare nimic, este doar că-și asumă un risc în plus și dacă se întâmplă ceva, poate că acest risc să-l impacteze".

Raed Arafat a precizat că se ține legătura cu autoritățile ucrainene, iar situația de la acest moment impune evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi.

"Este o evacuare preventivă, am mai evacuat și mult mai mulți, am mai evacuat și 1.000 de persoane și 1.500, așa că este o chestiune care este gestionabilă de către autoritățile din județul Tulcea, fără nicio problemă", a adăugat șeful DSU.

+++

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, desfășurată la ora 13:00, a fost dispusă măsura evacuării preventive a populației din localitatea Ceatalchioi, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.



Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potențiale și pentru a proteja populația și bunurile din zonă.



Evacuarea vizează atât persoanele, cât și animalele. Pentru coordonarea operativă a intervenției, au fost activate Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției și grupa operativă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea.



Transportul persoanelor evacuate se va efectua cu mijloace aparținând ISU Tulcea, IJJ Tulcea și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Totodată, o ambulanță SMURD este prezentă în zona localității Ceatalchioi pentru gestionarea în condiții optime a eventualelor urgențe medicale, la nevoie.



Persoanele evacuate vor fi relocate temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Tulcea, până la înlăturarea oricărui risc.



La fața locului se află în continuare forțe din cadrul structurilor MAI cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, reprezentanți ai autorităților locale și județene, care monitorizează permanent evoluția situației și intervin pentru prevenirea sau gestionarea eventualelor situații de urgență.

+++

Având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea, ISU Tulcea a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea și protecția populației, pe o rază de aproximativ 5 km.



Conținutul mesajului RO-ALERT:



„Pericol major de explozie în zona localității Plauru. Evitați zona și îndepărtați-vă din zonă! Respectați recomandările dispuse de autorități, inclusiv a celor care presupun evacuarea din zona expusă, restricții rutiere sau rute ocolitoare.”



+++

ISU Tulcea a transmis că, în urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.



Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.



Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ.



Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale.



Misiunea este în desfășurare.

+++

Reamintim că Ministerul Apărării a transmis luni că Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică spre luni zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localității Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.

