Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de marți, în proximitatea județului Tulcea.

UPDATE

O dronă fără încărcătură a fost găsită, marți, într-o localitate din Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogalniceanu, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, drona a căzut în localitatea Puiești.

"Avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata Română și Eurofighter-ele germane au încercat să o dea jos (...). O să-mi întrerup această activitate astăzi aici și o să plec înapoi la București. Generalul Gheorghiță Vlad este acolo, n-a mai venit și ne coordonăm. A fost găsită o dronă undeva în județul Vaslui, o dronă fără încărcătură. Probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele. Avioanele s-au ridicat în aer, au avut permisiunea de a angaja. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune, un pic mai încolo (...). De două ori s-au ridicat câte două avioane Eurofighter de la ora șapte dimineața. Între ele au fost ridicate avioane F-16 de la baza Borcea, avioanele românești", a precizat Moșteanu.

Acesta a spus că avioanele nu au tras, iar drona a căzut ori pentru că a pierdut comanda, ori pentru că a rămas fără combustibil.'Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a... piloții trebuiau să o vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată să tragă în ea cu o rachetă. Dacă se îndeplineau aceste condiții, ar fi putut fi dată jos. Iată că n-au reușit din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos', a afirmat ministrul Apărării.

+++

Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, a anunțat că marți, în jurul orei 8,40, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT și pentru estul județului Vrancea.



+++

Au fost ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației, transmite MApN.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați. La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: "Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

