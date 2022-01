Co-președintele AUR, George Simion, a fost stropit luni cu cerneală la o manifestație din Iași dedicată celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Simion a fost stropit cu cerneală de un participant în timp ce era prins într-o horă în centrul municipiului Iași, informează bzi.ro.

„În jurul orei 10.25, asupra unuia dintre participanții prezenți în Piata Unirii din Iași, la o manifestare publică nedeclarată, a fost aruncată o substanță lichidă de culoare albastră. În acest caz, două persoane au fost identificate și extrase din mulțime de către Poliția Locală a Municipiului Iași și au fost preluați de Secția 3 Poliție a Municipiului”, au transmis reprezentanții IJJ Iași, mai spune sursa citată.



George Simion a continuat să interacționeze cu oamenii după incident și mers printre susținători, a dat mâna cu oamenii și le-a transmis mesajele formațiunii, informează news.ro.



”Noi, românii, nu ne temem de nimeni în afară de bunul Dumnezeu. Noi nu ne temem, nu suntem cu bodyguarzi, cu SPP-iști, noi suntem cu poporul român”, a afirmat George Simion.



Acesta susține că își dorește ca tânărul care l-a stropit cu cerneală să nu fie amendat.



”Nu contează, am reușit să avem sărbătoare pe 24 ianuarie, și sunt cel mai fericit (...) Am comis o ilegalitate astăzi, am făcut Hora Unirii, sunt mai mult de o mie de persoane în Piață, să ne trimită amenda. A trecut pandemia”, a mai declarat Simion.