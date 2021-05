Guvernul a lansat joi o nouă campanie de promovare a vaccinării anti-COVID, iar premierul Florin Cîțu a precizat că la baza acesteia stă întrebarea "Ce conține vaccinul?".

Este vorba despre 11 spoturi care vor fi distribuite în mass-media, în special pe posturile TV, pentru cel mult 6 luni de zile. Trei spoturi sunt generale și alte șapte sunt pe public țintă - tineri, bătrâni, festivalieri etc.

"Astăzi lansăm o nouă campanie de informare pentru vaccinare. Am știut din primele zile de când a început campania de vaccinare că o să vină și acest moment. A venit momentul să facem mai mult pentru a convinge populația că trebuie să se vaccineze, că e singura soluție pentru a scăpa de pandemie", a spus Florin Cîțu.

Premierul a mai prezentat un spot care va fi postat doar pe pagina lui de Facebook și în care explică ce conține din punctul lui de vedere vaccinul. În spot, Cîțu se află într-o cafenea și susține că pentru el vaccinul conține "normalitate". De asemenea, potrivit acestuia, fiecare dintre membrii Guvernului va lansa un astfel de clip video pentru a explica ce înseamnă vaccinul pentru ei.





Florin Cîțu a mai transmis că aceasta este "o campanie de vaccinare nouă, cu o abordare personală, cu o abordare bazată pe emoție".

El a mai adăugat că vaccinarea nu înseamnă doar statistici și cifre, ci este un bun comun al tuturor.

"Fiecare român care încă nu s-a vaccinat ar trebui să se gândească la ce-i lipsește, la cum i se va schimba viața dacă s-ar vaccina. De ce vă este dor, astfel încât să aveți viața de dinainte de pandemie? Sunteți părinte, știți foarte bine cât de greu a fost anul trecut în care au trebuit copiii să stea acasă un an de zile, cu școala închisă, și pentru că, în ultima jumătate de an, nu am avut suficiente persoane vaccinate. Acum avem vaccin și nu mai avem nicio scuză să nu putem să avansăm în această campanie. Nu v-ați vaccinat, dar vreți să mergeți să vă vedeți părinții mai des, vreți să mergeți în concediu, dar aveți temeri; soluția este să vă vaccinați. E cel mai sigur mod de a avea un concediu reușit", a comentat șeful Guvenului.

Cîțu vrea ca fiecare român nevaccinat să se identifice cu personaje din sporturile pe care le va vedea, "să își recunoască copilul care nu mai e la școală online, mama pe care o vede foarte rar".