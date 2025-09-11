Anul acesta, conferința How to Web a adus împreună, timp de două zile, o comunitate de peste 3.000 de vizionari, de la fondatori și investitori, până la lideri globali din tehnologie.

How to Web # 1 / # 2 / # 3 / # 4 /

Evenimentul a fost cel mai important punct de întâlnire al ecosistemului tech din Europa de Est, unde capitalul, inovația și expertiza s-au întâlnit.

Pe cele patru scene dedicate: Build & Grow Stage, Focus Stage, Startup Stage și Broadcast Room, au urcat peste 150 de speakeri internaționali de la companii de top precum OpenAI, Amazon, Google, IBM, Booking.com, Alibaba Cloud și Canva, dar și fonduri de investiții prezente în exclusivitate în Europa de Est, cum ar fi Northzone, Creandum, Seedcamp și 20VC.

Alice Guo, Lead for Early Stage Startups EMEA la cea mai mare companie AI din lume, OpenAI, a deschis discuțiile din cadrul panelului "AI That Works”, unde, alături de alți experți internaționali, a evidențiat modul în care inteligența artificială rescrie modelele de business și devine motorul unei noi ere a inovației.

Printre ceilalți speakeri de top prezenți pe scena conferinței s-au numărat Martin Eriksson (Fondator, ProductTank; Co-fondator, Mind the Product), Zoltan Vardy (B2B Sales & Growth Mentor, The Launch Code), Steen Rasmussen (Director of Data Innovation, IIH Nordic), Arne Kittler (Co-fondator, Product at Heart), Tejas Kumar (Developer Advocate, IBM), Staffan Helgesson (General Partner, Creandum, investitor în companii precum Spotify, Bolt și Kahoot), Kate Ivanova și Andrew Mende (Booking.com), precum și Alexandre Dewez (Partner, 20VC).

„Modul în care s-a dezvoltat conferința How to Web de-a lungul anilor a depășit rolul unui simplu eveniment. Contribuim cu toții, organizatori, participanți, parteneri, la un fenomen care menține această regiune vie și aduce împreună toți reprezentanții capabili să construiască un viitor mai optimist prin tehnologie. Anul acesta, acest rol s-a consolidat și mai mult, prin delegații regionale de startup-uri prezente, lansări de rapoarte în cadrul conferinței, evenimente dedicate mediului academic, politic sau jurnalistic și companiile de tehnologie lider la nivel global, care au fost prezente atât pe scenă, cât și în public”,

spune Monica Zara, Head of Conference How to Web.

Două zile de idei, colaborări și impact

Cu peste 2.000 de întâlniri facilitate și peste 200 de investitori internaționali prezenți, How to Web a devenit un context de conectare între fondatorii de startup-uri din Europa de Est și capitalul global. Prezența unor investitori care au contribuit la creșterea companiilor UiPath, Revolut, Spotify, Bolt și ElevenLabs subliniază recunoașterea globală a potențialului din regiune.

Cele peste 550 de startup-uri aflate în faza early-stage prezente la conferință au avut acces la o serie de programe și formate, concepute pentru a le oferi oportunități de creștere și conectare cu potențiali investitori. Programul-competiție Spotlight, sesiunile de mentorat și bootcamp-urile dedicate fundraising-ului și vânzărilor și platforma de matchmaking Dealflow au transformat conferința într-o rampă de lansare pentru următoarea generație de startup-uri de succes din regiune.

Anul acesta, startup-ul câștigător este reprezentat de o echipă din Slovenia, LynxCraft, o platformă algoritmică de construcție care automatizează proiectarea și lanțul de aprovizionare pentru construcția de locuințe.

Premiile pentru câștigătorul Spotlight constau într-o investiție de 180.000 de euro oferită de GapMinder Ventures și V7 Capital, credite în valoare de 25.000 de euro pe platforma Infobip, credite de 100.000 de euro oferite de OVHCloud, precum și un loc de vizitator la European Startup Embassy din San Francisco, în valoare de 15.000 de euro.

Agenda conferinței a acoperit teme de actualitate precum integrarea AI la scară largă, creșterea bazată pe produs (Product-Led Growth), strategiile de fundraising, reziliența echipelor și oportunitățile de scalare pe piețele globale.

Pe lângă sesiunile de pe scenă, conferința How to Web 2025 a adus în prim-plan o serie de evenimente-satelit cu rol strategic, care au extins experiența participanților dincolo de cadrul principal. Printre acestea s-au numărat Venture in Eastern Europe 2025, o întâlnire dedicată investitorilor interesați de oportunitățile pieței din Europa de Est, ce a reunit peste 200 de participanți, precum și Founders Networking Event, un eveniment destinat fondatorilor și liderilor din ecosistemul tech, creat pentru a stimula dialogul și colaborarea între actorii care conturează viitorul inovației în regiune.

Tot în cadrul conferinței, How to Web a găzduit o serie de evenimente in-conference, menite să genereze conversații relevante pentru evoluția industriei de business și tehnologie. Printre acestea s-au regăsit Bytes & Bills, axat pe politici publice și pe dezvoltarea unui cadru legislativ favorabil antreprenorilor, și Leap of Tech, care a explorat transformarea regiunii dintr-un hub de outsourcing într-un centru de dezvoltare a produselor tehnologice. De asemenea, sesiunea Defence & Dual Use in Eastern Europe a deschis un dialog important despre tehnologiile cu dublă utilizare și rolul strategic al Europei de Est în contextul global al inovației.

Ediția din acest an a reunit și delegații de startup-uri din Republica Moldova, Serbia și Slovenia, subliniind astfel dimensiunea regională a conferinței. Participarea acestor ecosisteme emergente a consolidat rolul conferinței How to Web ca punct de întâlnire pentru inovația din Europa de Est, oferind fondatorilor ocazia să-și prezinte proiectele, să cunoască investitori și să exploreze noi direcții de colaborare la nivel regional.

În cadrul conferinței a fost lansat și raportul „The State of Romanian-born Early Stage Startups”, care oferă o radiografie actualizată a pieței locale și evidențiază oportunitățile și provocările pentru fondatorii din România în context european.

Conferința How to Web 2025 a fost realizată în parteneriat cu BRD – Groupe Société Générale, Underline Ventures, Google România, Showpad, și cu suportul Infobip, Stripe, PPC, PricewaterhouseCoopers Romania, Bitdefender, Credo Ventures, Inovo, BEK Ventures, PortfoLion, SouthCentral Ventures, TechAngels, EBRD VC, Siena Secondary Fund, Cytowski &Partners, BrightCap Ventures, Lead Ventures, Endeavor Romania, 3VC, EmpoWomen, OVHCloud, Elevator Ventures.

