Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, potrivit Agerpres.

UPDATE

Președintele Nicușor Dan a fost absent de la ceremonia care a avut loc la Palatul Cotroceni și nu va merge nici la cimitir.

Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de miercuri sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, vor avea loc un scurt moment religios și ceremonia Gărzii la catafalc.

Ulterior, va fi oficiată slujba de înmormântare la Biserica din Complexul "Palat Cotroceni".

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă 'Mihai Viteazul', va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Național, iar cortegiul va trece prin fața Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului președinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Șoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea III.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun și va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu a fost șef al statului român între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004.

A murit marți, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală. Ion Iliescu avea 95 de ani.