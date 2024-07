Let’s Do It, Romania! organizează cea de-a XI-a ediție a Zilei de Curățenie Națională care va avea loc anul acesta pe 21 septembrie.

Astfel, România se alătură altor 198 de țări în efortul comun de a reduce deșeurile și de a promova o lume mai curată.

Voluntarii din toate cele 41 de județe ale României sunt invitați pe 21 septembrie să redea frumusețea naturii care se sufocă, să strângă deșeurile și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune.

Înscrierile se fac pe https://app.letsdoitromania.ro/login, iar informații suplimentare vor oferi coordonatorii județeni.

„Pe 16 septembrie 2009, am lansat Let’s Do It, Romania! și am invitat toți locuitorii României să ni se alăture pentru a curăța deșeurile din natură. Cincisprezece ani mai târziu, după mii de acțiuni de ecologizare și cu peste 2.4 milioane de voluntari care ne-au ajutat să ne scriem povestea, vă invităm să participați din nou în această zi de curățenie națională, împreună cu 198 de țări din întreaga lume. Doar împreună arătăm că puterea comunității poate schimba lumea!” a declarat Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! a pornit demersurile legislative ca Ziua de Curățenie Națională în România să fie recunoscută la nivel național, iar pe 16 aprilie, inițiativa a fost depusă în Senatul României și în prezent este înregistrată cu numărul L312/2024. Proiectul de lege a primit votul Senatului, urmând a fi dezbătut și votat de către Camera Deputaților.

Obiectivele acestui demers sunt întărirea legilor de protecție a mediului, reducerea deșeurilor depozitate ilegal, încurajarea implicării cetățenilor și autorităților, precum și promovarea educației ecologice și a gestionării corecte a deșeurilor.



Ca o recunoaștere importantă a impactului constant și consistent asupra durabilității globale a mediului, pe data de 24 iulie 2023, la Roma, eforturile World Cleanup Day au fost apreciate cu Premiul Națiunilor Unite pentru Mobilizare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, datorită impactului său profund asupra sustenabilității globale a mediului.