Primele două prototipuri de drone militare - Cuda și Sirin - realizate de Carfil Brașov, filială a Companiei Naționale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei.

Cele două tipuri de drone vor fi atât de supraveghere, cât și de atac. Cea purtătoare de muniție poate transporta până la 15 kilograme de muniție, iar demomnstrația din poligon a fost un succes, aparatul de zbor eliberând proiectilul la punctul stabilit, potrivit News.ro.

Directorul general Carfil, Mircea Petru Tanțău, a declarat că au fost întârzieri întrucât au apărut diverse solicitări din teatrele de luptă pentru optimizarea acestora.

„Am vrut să avem o dronă românească. Să nu fim dependenți de altcineva. Pe parcursul dezvoltării lor au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj și așa mai departe”, a afirmat directorul general.

Acesta a precizat că partenerii americani vor sosi la Brașov și vor începe pregătirea în comun pentru piloții de drone.„Americanii și instructorii lor vin la Carfil și o să începem pregătirea în comun pentru piloții de drone Cuda și Sirin”, a declarat Mircea Petru Tanțău, director general Carfil.

Potrivit sursei citate, până la finalul anului, ar urma să fie fabricate cel puțin 10 drone din fiecare tip. „Noi încercăm să fie până la finalul anului. Vedem săptămâna viitoare când vin specialiștii americani. Am stabilit cu ei că dacă nu putem achiziționa componente pentru 25 de seturi din fiecare, măcar 10 din fiecare set să putem să montăm”, a mai spus Mircea Petru Tanțău. Demonstrațiile de zbor cu drone purtătoare de muniție s-au încheiat cu succes. Astfel, drona a transportat încărcătura explozivă și a eliberat proiectilul la punctul stabilit.

Sirin poate căra până la 15 kilograme, ajunge la 5.000 de metri altitudine și are o autonomie de zbor de 36 de minute, în timp ce Cuda urcă până la 4.000 de metri și poate rămâne în aer 30 de minute, cu o încărcătură de 1,5 kilograme. Uzina Carfil Brașov va produce, în total, șapte tipuri de drone împreună cu partenerii americani sau firmele care au creat deja diferite prototipuri. În perioada următoare, la Brașov va începe și instruirea piloților.

La Brașov, va ajunge în următoarele sătpămâni încă un prototip – Stingray – o dronă tactică maritimă de supraveghere, recunoaștere și transport.

