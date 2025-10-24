Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a anunțat vineri seară că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.

Astfel, de vineri, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.

"Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO - o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO. Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian - două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu", a anunțat ministrul pe Facebook.

Împreună, ele formează "o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO", susține el.

"Fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv - acela de a păstra pacea și siguranța în regiune. Felicit militarii români implicați în acest proces, tehnicienii, piloții și întreaga echipă care a făcut posibilă certificarea noii escadrile. Este un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită”, a conchis Moșteanu.