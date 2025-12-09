Creșterea exporturilor și scăderea importurilor… Soldul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată, în ciuda războiului comercial, scrie „La Tribune” (Franța).

În ciuda taxelor vamale, China a performat în domeniul comercial. Țara a înregistrat un excedent comercial record de 1,08 trilioane de dolari între ianuarie și noiembrie, conform cifrelor oficiale. „Excedentul comercial al Chinei l-a depășit deja pe cel de anul trecut și ne așteptăm să crească și mai mult anul viitor”, a scris într-o notă Zichun Huang, economist la Capital Economics.

Exporturile chinezești au crescut cu 5,9% pe an față de anul precedent, comparativ cu o scădere de 1,1% în octombrie. „Acest rezultat a depășit previziunile, care prevedeau o redresare mai modestă”, a remarcat Lynn Song, economist-șef specializat în China la ING, în raportul său. Printre principalele exporturi s-au numărat nave, semiconductori și automobile.

Și totuși, numai exporturile către Statele Unite au scăzut cu 28,6%. Aceasta este una dintre consecințele războiului comercial dintre cei doi parteneri comerciali de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Cu toate acestea, o destindere a început în urma unui summit de la sfârșitul lunii octombrie în Coreea de Sud între președintele american și omologul său chinez. Tarifele au fost astfel reduse de la 57% la 47%. Dar „este probabil ca exporturile din noiembrie să nu fi reflectat încă pe deplin reducerea taxelor, ale cărei efecte ar trebui să se resimtă în lunile următoare”, explică Lynn Song.

Revărsare pe piața europeană

Deși exporturile chinezești către Statele Unite au scăzut, acest lucru a fost compensat de exporturile către restul lumii, în special către Europa. Exporturile către Uniunea Europeană au crescut cu 14,8% pe an față de anul precedent, în noiembrie. Japonia a fost, de asemenea, o destinație cheie, cu o creștere de peste 8%.

Acest lucru a dat alarma în rândul europenilor, care se tem de acest aflux de produse chinezești încă de la începutul războiului comercial. Întorcându-se dintr-o călătorie oficială în China, Emmanuel Macron a amenințat duminică Beijingul cu taxe vamale dacă țara nu ia măsurile necesare pentru a-și reduce deficitul comercial. „China lovește inima modelului industrial și de inovare european, bazat istoric pe mașini-unelte și automobile”, a declarat el într-un interviu publicat în „Les Echos”.

Importuri chinezești slabe

Pe lângă exporturi, excedentul comercial colosal al Chinei se explică și prin importurile slabe. Acestea au crescut cu 1,9% față de anul precedent în noiembrie, mai puțin decât prevăzuseră analiștii. Acest rezultat se datorează în mare parte cererii chinezești interne slabe. Beijingul se confruntă cu o criză a datoriilor în sectorul imobiliar și se confruntă, de asemenea, cu un șomaj ridicat în rândul tinerilor.

China încearcă să implementeze măsuri pentru a stimula această cerere. „Cel de-al 15-lea plan cincinal a menționat proiecte care vizează consolidarea cooperării externe reciproc avantajoase și crearea de centre internaționale de consum, două inițiative promițătoare pentru corectarea dezechilibrelor comerciale”, adaugă Lynn Song în nota sa. O reuniune privind planificarea economică este programată pentru această săptămână. Țara, care vizează o creștere de 5% în acest an, se așteaptă să-și atingă obiectivul datorită exporturilor sale. „Cererea externă s-a dovedit a fi un factor neașteptat, dar crucial”, conchide economistul-șef.

Se așteaptă ca dinamica generală să continue. „Exporturile ar trebui să rămână puternice, datorită reorientării fluxurilor comerciale și creșterii competitivității prețurilor, deoarece deflația reduce cursul de schimb real efectiv al Chinei”, explică Zichun Huang de la Capital Economics. În paralel, „se așteaptă ca importurile să scadă ușor, din cauza creșterii slabe a cererii interne de bunuri și a eforturilor continue de a atinge autosuficiența”.

Sursa: Rador Radio România