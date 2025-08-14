Deja 12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidențiale a președintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. În schimb, acum un an, existau doar două sisteme de apărare aeriană, potrivit Radio Liberty.

Publicația de limbă rusă „Meduza” scrie că imaginile din satelit au arătat că cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană, în principal sisteme Panțir-S1, sunt instalate în apropierea reședinței președintelui rus Vladimir Putin din Valdai, din regiunea Novgorod, Rusia - relatează Radio Liberty.

Un utilizator al rețelei X „jembobineuse” a declarat pe 12 august că a depistat pe Yandex mai multe sisteme de apărare aeriană în Valdai, care nu apăreau în trecut pe hărți.

Jurnalistul Radio Liberty Mark Krutov a confirmat aceste date. Krutov a publicat toate sistemele de apărare aeriană din această zonă pe o hartă interactivă.

Primul sistem de apărare aeriană, situat la câțiva kilometri de reședința lui Putin din Valdai, a fost descoperit în ianuarie 2023. Ulterior, locuitorii din zonă au transmis pentru publicația Aghenstvo o fotografie a sistemului de rachete și de tunuri antiaeriene Panțir-S1.

După un an și jumătate, în iulie 2024, Radio Liberty a relatat că un al doilea sistem Panțir-S1 a fost instalat în apropierea reședinței.

După cum notează Radio Liberty, în jurul reședinței lui Putin din Valdai există în momentul de față de cinci ori mai puține sisteme de apărare aeriană, comparativ cu cele instalate la reședințele prezidențiale din Moscova și din regiunea Moscova.

Publicația Proekt a relatat că, în Valdai, lângă reședința lui Vladimir Putin, se află casa campioanei olimpice din Rusia, Alina Kabaeva - care se presupune că ar fi mama celor trei copii ai președintelui rus.

