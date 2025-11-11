La zece ani după atacurile din 13 noiembrie și la șase ani după căderea „califatului” său, gruparea jihadistă Statul Islamic profită de instabilitatea din Africa și Asia pentru a-și crea un nou bastion, constată „Courrier International” (Franța).

Ce a mai rămas astăzi din organizația Statul Islamic (ISIS)? Născută în 2006 în Irak, apoi cufundată într-un conflict sângeros între sunniți și șiiți după invazia americană, organizația jihadistă și-a atins apogeul odată cu proclamarea în 2014 a unui „califat” – instaurat peste mari părți din Siria și Irak – semănând teroarea în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

Însă, după înfrângerea suferită în Irak în 2017 și căderea, doi ani mai târziu, a ultimului său bastion din Siria, grație unei coaliții internaționale și forțelor locale kurde și șiite, Daesh (acronimul arab pentru Statul Islamic) „a intrat într-o nouă fază caracterizată prin descentralizare”, scrie site-ul irakian Jummar. ISIS a trecut astfel de la „control geografic la o stare de repaus defensiv și tactici de gherilă, reorganizându-se în același timp într-o rețea de celule adormite și wilayas [provincii] flexibile răspândite pe mai multe continente”.

O strategie câștigătoare, conform presei internaționale, care vorbește de câteva luni despre o „renaștere” a organizației, al cărei „centru de greutate” nu se mai află în Orientul Mijlociu.

Într-adevăr, Africa a devenit „epicentrul” Daesh, unde organizația a efectuat peste două treimi din atacurile sale la nivel mondial de la începutul anului 2025. Continentul african „ocupă acum un loc important în propaganda sa”, scrie „Modern Diplomacy”.

Din regiunea Sahel (Burkina Faso, Mali și Niger) până în Somalia, trecând prin Nigeria, Republica Democrată Congo (RDC) și Mozambic până în Africa de Sud, filialele locale ale ISIS, care concurează cu cele ale Al-Qaeda, își „înmulțesc atacurile” și duc un „război mortal în Africa”, subliniază „Newsweek”.

Dezvoltarea ISIS în Africa, unde gruparea are mii de membri, se bazează pe mai mulți „factori cheie”: „frontiere poroase”, „absența statului”, „corupție”, „sărăcie larg răspândită și creștere rapidă a populației”, precum și instabilitate politică și „lovituri de stat repetate”, enumeră „Modern Diplomacy”.

Celălalt punct de sprijin principal al organizației care s-a impus în ultimii ani este Statul Islamic din Khorasan (IS-K). Cu sediul în Afganistan, IS-K, ale cărui activități se extind în toată Asia Centrală și nu numai, este acuzat că este responsabil pentru atacul de la Kerman din Iran, care a ucis aproape 100 de persoane și a rănit 300 în ianuarie 2024, precum și pentru atentatul cu bombă de la Crocus City Hall din Moscova, care trei luni mai târziu a ucis 145 de persoane și a rănit peste 500.

În Orientul Mijlociu, ISIS nu și-a spus însă ultimul cuvânt. În Irak, relatează Jummar, Daesh continuă să desfășoare atacuri „sporadice” din regiunile deșertice de la granița cu Siria.

Iar victoria de acum șase ani împotriva grupării jihadiste din Siria se „năruie”, avertizează „The Wall Street Journal”. ISIS „renaște”, profitând de prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad și de prezența americană redusă. Chiar dacă acum nu mai poate „controla niciun teritoriu”, gruparea își păstrează o putere de atac, după cum o demonstrează atacul mortal asupra unei biserici din Damasc din iunie.

Gruparea, care are aproximativ 3.000 de membri în țară, se confruntă cu o renaștere, în principal în estul Siriei, unde recrutează și încearcă să- și extindă influența. Potrivit forțelor kurde, care controlează o parte din această regiune, peste o sută de atacuri - ambuscade sau dispozitive explozive improvizate - au fost înregistrate de la începutul anului.

Într-un sens mai larg, ISIS încearcă să se mute „din deșert în orașe”, fapt care l-a determinat pe președintele interimar sirian, Ahmed El-Sharaa, să „declare deschis război” ISIS, împotriva căruia forțele de securitate siriene și-au intensificat operațiunile în ultimele luni, scrie cotidianul panarab „Asharq Al-Awsat”.

Pe lângă această prezență armată, există mii de luptători străini și familiile lor în închisori și lagăre de detenție din nord-estul Siriei, în special în Al-Hol.

În ciuda înfrângerii sale teritoriale și a „eforturilor de combatere a terorismului care au dus la moartea mai multor lideri ai săi în ultimii ani”, ISIS „a reușit să își mențină capacitățile operaționale și să își reia activitățile”, rezumă „La Libre Belgique”, subliniind că gruparea și-a adaptat campaniile de propagandă și finanțare la noile utilizări ale rețelelor sociale, mesageriei criptate, platformelor de crowdfunding și inteligenței artificiale.

Până la punctul în care reprezintă acum o adevărată „amenințare” pentru Europa, potrivit site-ului Unherd, dar și pentru Statele Unite, scrie „Newsweek”. În timpul ultimelor sărbători de Revelion, un veteran al armatei americane care a pretins că este credincios ISIS a intrat cu mașina într-o mulțime din New Orleans, ucigând 15 persoane.

