Conform informațiilor publicate marți de serviciile de informații sud-coreene, aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în regiunea Kursk, care a fost parțial ocupată de forțele ucrainene până în primăvară, notează „France 24” (Fanța).

Aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni și-au pierdut viața în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat marți, 2 septembrie, un parlamentar sud-coreean, bazându-se pe date furnizate de Serviciul Național de Informații (NIS), după o întâlnire.

În aprilie, „au estimat numărul morților la cel puțin 600”, dar pe baza unor evaluări actualizate, „acum estimează cifra la aproximativ 2.000”, a declarat reporterilor parlamentarul opoziției Lee Seong-kweun după o informare a parlamentarilor de de către Comitetul de Informații și NIS.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia în 2024, obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Lee Seong-kweun, membru al Partidului Puterea Poporului, al fostului președinte Yoon Suk-yeol, a afirmat de asemenea că potrivit estimărilor serviciilor de informații, Coreea de Nord intenționează să desfășoare încă 6.000 de soldați în Rusia, dintre care 1.000 ar fi sosit deja.

Întâlnire cu familiile soldaților uciși

Sâmbătă, agenția de știri nord-coreeană KCNA a relatat că liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a vorbit cu o zi înainte cu familiile soldaților uciși în luptele împotriva Ucrainei, sprijinind Rusia.

El se întâlnise deja cu unii dintre ei în săptămâna precedentă, în timpul unei alte ceremonii publice în onoarea personalului militar.

Phenianul și Moscova sunt legate printr-un acord de securitate și apărare din 2024.

Liderul nord-coreean va participa miercuri la o mare paradă militară la Beijing, pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, unde sunt așteptați alți aproximativ 25 de lideri străini, inclusiv Vladimir Putin.

Moscova și Kievul nu dezvăluie numărul total de militari desfășurați în conflict sau pierderile. În iunie 2024, președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit despre „aproape 700.000” de bărbați care luptă în Ucraina, o cifră citată și în iunie 2025 de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Sursa: Rador Radio România