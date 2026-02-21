Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea „Declarației de la Delhi”, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări.

Acordul a fost semnat după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza neînțelegerilor privind redactarea sa, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Apariția IA marchează un punct de cotitură în evoluția tehnologică. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela lumea condusă de AI pe care o vor moșteni generațiile viitoare”, subliniază textul oficial publicat de Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației din India.

Documentul, care reunește puteri precum Statele Unite, China și Uniunea Europeană, urmărește să stabilească un cadru etic global pentru o tehnologie care, conform liderilor din Silicon Valley prezenți la întâlnire, ar putea atinge „superinteligența” în doar 24 de luni.

Deblocarea acordului, care a readus în jurul mesei 12 țări care se opuneau semnării vineri, a fost posibilă datorită faptului că textul final a specificat că liniile sale directoare sunt „voluntare și fără caracter obligatoriu”.

Această clauză a permis salvarea poziției SUA, care s-au opus curentului voinței generale exprimate de lideri precum Narendra Modi, Emmanuel Macron sau Lula da Silva, care au pledat pentru democratizarea instrumentului pentru a evita aspectele autocratice sau riscurile existențiale pentru societate.

Șeful delegației americane, Michael Kratsios, calificase inițial reglementarea drept „cosmetică” și a susținut că autonomia strategică derivă din deținerea tehnologiei și nu din limitarea acesteia.

Printre punctele acordului se remarcă crearea unui „depozit global” de securitate (Trusted AI Commons) unde țările își vor împărtăși manualele pentru a preveni erorile AI înainte ca acestea să devină periculoase, precum și semnarea unei „scrisori de democratizare” pentru ca țările sărace să poată cumpăra cipuri la prețuri corecte și să nu fie excluse din cursa tehnologică.

Acordul prioritizează, de asemenea, utilizarea AI în sectoare critice, cum ar fi medicina și agricultura, prin modele cu acces deschis, și stabilește un plan de contingență pentru locurile de muncă în fața impactului prevăzut al automatizării masive în următorii cinci ani.

În timpul summitului, Sam Altman (OpenAI) a îndemnat la descentralizarea dezvoltării tehnologice pentru a evita apariția „regimurilor totalitare” odată cu sosirea superinteligenței, în timp ce Demis Hassabis (DeepMind) a prezis atingerea inteligenței artificiale generale până în 2031.

Evenimentul, care a mobilizat investiții de 300 de miliarde de dolari și a paralizat New Delhi timp de cinci zile, se încheie ca primul mare efort internațional de a supune rațiunii umane o viziune către un viitor pe care lumea speră să îl poată controla.