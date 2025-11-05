A murit Dick Cheney, vicepreședintele lui Bush din timpul războiului american împotriva terorismului
Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” de după atacurile din 11 septembrie 2001, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia, potrivit CNN, citat de „Euronews” (Italia).
„Iubita sa soție, Lynne, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, fiicele sale, Liz și Mary, și alți membri ai familiei erau alături de el în momentul morții sale”, care a survenit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și probleme cardiovasculare.
Chinuit de probleme cardiovasculare de-a lungul vieții, Cheney a supraviețuit unei serii de atacuri de cord, care nu l-au împiedicat să-și continue cariera politică activă. La câțiva ani după ce s-a retras din viața publică în 2012, a suferit un transplant de inimă. Al 46-lea vicepreședinte al Statelor Unite, Cheney a contribuit la conducerea țării timp de două mandate, între 2001 și 2009.
Pe 11 septembrie 2001, Cheney se afla la Casa Albă când avioanele deturnate de al-Qaeda au lovit Turnurile Gemene. Din acel moment și din criza care a urmat, s-a născut doctrina neoconservatoare a războiului preventiv și a schimbării de regim.
Vicepreședintele a susținut cu tărie răsturnarea regimului lui Saddam Hussein, acuzând Irakul că deține arme de distrugere în masă și legături cu al-Qaeda. Rolul său a stârnit controverse, având în vedere legăturile strânse ale lui Cheney cu compania de foraj petrolier și contractors militari, Halliburton.
În ultimii săi ani în politică, conservator intransigent, a fost persecutat pe scară largă de partidul său din cauza criticilor dure la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a numit „laș” și cea mai mare amenințare la adresa republicii americane.
Sursa: Rador Radio România
Comentarii