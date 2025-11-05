Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” de după atacurile din 11 septembrie 2001, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia, potrivit CNN, citat de „Euronews” (Italia).

„Iubita sa soție, Lynne, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, fiicele sale, Liz și Mary, și alți membri ai familiei erau alături de el în momentul morții sale”, care a survenit din cauza complicațiilor cauzate de pneumonie și probleme cardiovasculare.

Chinuit de probleme cardiovasculare de-a lungul vieții, Cheney a supraviețuit unei serii de atacuri de cord, care nu l-au împiedicat să-și continue cariera politică activă. La câțiva ani după ce s-a retras din viața publică în 2012, a suferit un transplant de inimă. Al 46-lea vicepreședinte al Statelor Unite, Cheney a contribuit la conducerea țării timp de două mandate, între 2001 și 2009.

Pe 11 septembrie 2001, Cheney se afla la Casa Albă când avioanele deturnate de al-Qaeda au lovit Turnurile Gemene. Din acel moment și din criza care a urmat, s-a născut doctrina neoconservatoare a războiului preventiv și a schimbării de regim.

Vicepreședintele a susținut cu tărie răsturnarea regimului lui Saddam Hussein, acuzând Irakul că deține arme de distrugere în masă și legături cu al-Qaeda. Rolul său a stârnit controverse, având în vedere legăturile strânse ale lui Cheney cu compania de foraj petrolier și contractors militari, Halliburton.

În ultimii săi ani în politică, conservator intransigent, a fost persecutat pe scară largă de partidul său din cauza criticilor dure la adresa președintelui Donald Trump, pe care l-a numit „laș” și cea mai mare amenințare la adresa republicii americane.

Sursa: Rador Radio România