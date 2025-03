Francisco Wichter, ultimul supraviețuitor de pe Lista lui Schindler, a murit la vârsta de 99 de ani la Buenos Aires, a dezvăluit nepotul său Tomás. Moartea a avut loc acum o săptămână, scrie „La Stampa” (Italia).

„Vă informez că bunicul meu, care și-a dedicat o mare parte din viață relatării poveștii sale, a încetat din viață. Dacă moartea lui servește la reînvierea poveștii lui, așa să fie”, a scris nepotul său, un jurnalist sportiv.

Feiwel, acesta era numele său original, s-a născut în Polonia și a fost unul dintre cei 1.200 de evrei salvați de antreprenorul german Oskar Schindler.

Părinții și cinci frați săi au murit în timpul naziștilor. A fost în mai multe lagăre de concentrare și a lucrat în fabrica lui Oskar Schindler, fiind muncitorul cu numărul 371 de pe celebra listă. Când războiul s-a încheiat, s-a mutat în Argentina împreună cu noua sa soție Hinda, o altă supraviețuitoare a Holocaustului.

„Sunt unul dintre puținii supraviețuitori ai Listei lui Schindler din lume. Din cei aproape o mie trei sute de oameni, mai este în viață un bărbat care locuiește în Miami și eu, la Buenos Aires. Nu știu daca mai este cineva. Am trăit durerea cea mai groaznică, dar și iubire și solidaritate. La 90 de ani dăruiesc altora amintirile mele”, a spus el pentru ziarul argentinian Clarín.

Născut pe 25 iulie 1926 într-un orășel din Polonia, într-o familie de evrei, a avut cinci frați Hanka, Rosa, Zlota, Sara și Elías. Tatăl lor era cizmar. „Trebuia să încep școala pe 1 septembrie. Îmi doream să încep școala. Însă era anul 1939. Hitler mi-a invadat țara. Și lumea a intrat în război. În acele zile eram la vârsta la care, conform ritului evreiesc, se celebrează ceremonia Bar Mitzvah. La treisprezece, acesta este momentul în care tinerii devin responsabili pentru propriile acțiuni. Însă în cazul meu nu doar legea evreiască m-a făcut să devin adult, ci și atrocitatea războiului care m-a catapultat fără avertisment într-o maturitate fără întoarcere”, a mărturisit el ziarului.

Cum a ajuns pe Lista lui Schindler

„Oroarea, șansa, voința de a trăi și intuiția m-au condus într-un mod ciudat către Lista lui Schindler. În lagărul de la Plaszow știam că un antreprenor din Cracovia își închide fabrica din cauza înaintării frontului rus și că dorește să deschidă o fabrică de muniții în Brünnlitz, Cehoslovacia. Numele lui era Oskar Schindler. Prizonierii de la Plaszow erau clasificați ca lucrători ai metalelor și, împreună cu evreii care lucrau deja pentru el, am fost trecuți pe o listă de oameni care aveau să meargă acolo. Așa am devenit Lista lui Schindler: bărbați și femei cărora soarta le-a rezervat o pauză în mijlocul infernului. În toamna anului 1944 am intrat în fabrică ca muncitorul numărul 371. Condițiile erau aceleași ca cele ale tuturor evreilor din acea perioadă: muncă forțată și fără plată. Însă comportamentul lui Oskar Schindler și al soției sale Emilie era uman.

Nu aveam nume sau haine care să fie ale noastre, dar mâncam bine, nu era foame și eram tratați bine. Aveam mereu încălzire și apă caldă, chiar și în camerele colective în care dormeam. Emilie reușea să facă rost de medicamente pentru bolnavi. Nu au fost foarte multe morți, dar când se întâmpla ceva, se făcea o înmormântare noaptea, într-un cimitir catolic, cu minimul de legitimitate al unei ceremonii. O înmormântare, chiar dacă nu era evreiască, dar măcar omenească, era reparatorie. M-am oferit voluntar să ajut ori de câte ori era nevoie. În dimineața de după prima dată, am fost surprins că Emilie a dăruit un kilogram de pâine în plus ca plată fiecărui cioclu.”

Cum reușea Schindler să scape de controale

„Un reprezentant al Wehrmacht-ului, forțele armate ale Germaniei naziste, inspecta periodic producția. Schindler le trimitea cadouri naziștilor și îi invita la cine unde se serveau produse exotice, se baza pe metodologia nazistă pentru a ne salva viețile, iar noi muncitorii colaboram, pentru că doream să ne salvăm. Cât de mult din acțiunea sa a început ca o afacere și cât de mult ca o întreprindere umanitară nu este ușor de spus, dar este clar că la un moment dat a devenit exclusiv o întreprindere umanitară. Fabrica trebuia să producă obuze antitanc. În tot acest timp, am produs o singură mașină încărcată de obuze, care a fost returnată, de altfel. În lagăr erau mai mulți oameni decât locuri de muncă reale. Eram aproape o mie trei sute de evrei de hrănit și mai erau vreo trei sute de guri de hrănit printre ruși și polonezi care alcătuiau personalul plătit al lagărului. De asemenea, trebuiau să-i hrănească și pe gardienii naziști ai fabricii, care aveau o dietă diferită. Totul se făcea din banii lui Schindler. Obiectivele sale, în mod clar, erau complet separate de aspectul economic”.

Anunțul sfârșitului războiului

„La 7 mai 1945 cerul era senin, era primăvară. Se întâmpla ceva ciudat, oamenii rătăceau fără să muncească. Oskar a apărut în curte însoțit de Emilie, s-au urcat pe o mică platformă și a cerut să se deschidă radioul. Noi ne-am grupat în jurul difuzoarelor. La radioul lui Schindler am auzit vocea lui Churchill: Germania se preda necondiționat. Al Doilea Război Mondial se terminase. Oskar ne-a mulțumit pentru efortul depus pentru fabrica sa, ne-a informat că o închide și că, din acel moment, fiecare dintre noi era liber. Am trecut prin poarta de ieșire cu frică și entuziasm. Am plecat de la Brünnlitz la o săptămână după încheierea războiului”.

