„Italia trebuie să recunoască Statul Palestina”, spune președintele palestinian Mahmoud Abbas, adresându-se prim-ministrului italian în timpul întâlnirii lor de la Palatul Chigi, notează „La Repubblica” (Italia).

Ar trebui să facă acest pas diplomatic, adaugă el, deoarece este crucial pentru „protejarea soluției cu două state, subminată sistematic de politicile israeliene”. Este o cerere evidentă, dar atinge un punct sensibil în cadrul guvernului. Și într-adevăr, relatează surse guvernamentale, prim-ministrul Meloni rămâne foarte prudent, reiterând poziția pe care a adoptat-o ​​în urmă cu câteva luni. Oficial, premierul italian vorbește doar despre o „soluție politică durabilă bazată pe perspectiva cu două state”. Neoficial, se conturează această linie: începând cu dezarmarea și înlăturarea Hamas din toate pozițiile guvernamentale și stabilind o pace adevărată și durabilă cu Israelul. Abia în acel moment, la sfârșitul procesului de formare a statului palestinian, va sosi actul oficial de la Roma.

Acest sentiment nu pare să coincidă în întregime cu cel de la Palatul Quirinale. Sergio Mattarella l-a primit pe Abu Mazen vineri dimineață. Șeful Autorității Palestiniene îi reamintește, de asemenea, că Roma nu a recunoscut Palestina, „spre deosebire de alte țări europene”. Șeful statului răspunde că guvernul se ocupă de acest lucru. Cu toate acestea, poziția președintelui este foarte clară: „Trebuie să procedăm cu mare concretețe pentru ajutorul umanitar și reconstrucția Gazei și spre crearea a două state în regiune”, începând, desigur, cu dezarmarea Hamas. Totodată, „Trebuie să eliminăm toate obstacolele din calea acestei soluții”. Dar, mai presus de toate, nu este timp de pierdut, susține Mattarella: „Trebuie să acționăm rapid pentru a-i împiedica pe cei care nu vor pacea, de ambele părți, să se reorganizeze”. De asemenea, Mattarella a criticat coloniștii israelieni și a declarat că lucrează pentru a consolida planul de pace semnat la Sharm el-Sheikh, menținând respectul pentru armistițiul de ambele părți. „Violența îndepărtează pacea și securitatea pentru toți, inclusiv pentru Israel”.

Liderul palestinian i-a promis lui Mattarella „angajamentul să predea armele tuturor facțiunilor armate, inclusiv Hamas”. De asemenea, a promis că Hamas însăși „nu va avea niciun rol în guvernarea Fâșiei Gaza, astfel încât principiul unui singur stat, al unei singure legi și al unei singure arme legitime să prevaleze”. Cu toate acestea, era necesară și o acțiune din partea israelienilor: „Vrem să trăim în propriul nostru stat alături de Israel, pe care l-am recunoscut în Acordurile de la Oslo. Acum, Israelul trebuie să recunoască și statul și teritoriul nostru”.

După-amiază, așa cum s-a menționat, Abbas a fost primit de prim-ministrul italian. Meloni a reiterat angajamentul său de a pune la dispoziție carabinierii pentru antrenarea poliției palestiniene. De asemenea, a reiterat angajamentul său de a evalua participarea la o forță de stabilizare (deși acest lucru va necesita o rezoluție ONU). Roma va contribui imediat printr-un „pachet de ajutoare umanitare și pentru reconstrucție”, care va fi prezentat la Conferința din Egipt, în noiembrie. De asemenea, sunt în curs de desfășurare discuții cu privire la consiliul de administrare din Gaza, în care Italia ar dori să joace un rol. Abbas, conform surselor guvernamentale, ar fi deschis acestei opțiuni, având în vedere și capacitatea tradițională a Italiei de a interacționa cu toți liderii de pe scena Orientului Mijlociu. Apoi, palestinienii vor trebui să își ia propriul destin în mâini cu „alegeri în termen de un an de la sfârșitul războiului” și aprobarea unei constituții provizorii.

Sursa: Rador Radio România