Predarea de către Ucraina a porțiunii din Donețk pe care Rusia nu o ocupă deja și recunoașterea oficială de către SUA a suveranității ruse asupra Crimeei și a porțiunii din regiunea Zaporojie invadată de Rusia (inclusiv centrala nucleară).

Cotididanul „Il Corriere della Sera” (Italia) spune că aceasta ar fi oferta pe care Steven Witkoff și Jared Kushner i-ar fi făcut-o lui Vladimir Putin la întâlnirea de la Kremlin din 2 decembrie, acționând în calitate de emisari ai lui Donald Trump, așa cum relatează observatorii care au avut acces direct la discuțiile în curs din cadrul administrației americane. Această ofertă ar rămâne o bază de lucru între Rusia și Statele Unite.

Nu este nicidecum sigur că aceste premise vor duce la un potențial acord sau la o înghețare a conflictului din Ucraina. Iuri Ușakov, consilier pe probleme de politică externă al președintelui rus și fost ambasador al Rusiei în Statele Unite, a părăsit întâlnirea lui Putin cu emisarii lui Trump din 2 decembrie, lăsând să se înțeleagă că între cele două delegații nu a existat un acord complet. Semn că Kremlinul va cere și mai multe concesii.

Din perspectiva administrației Trump, cedarea de către Kiev a restului Donbasului (aproximativ cinci mii de kilometri pătrați din Donețk) către Rusia nu ar trebui, în teorie, să fie prea dureroasă. Se crede că în acea porțiune de teritoriu nu vor rămâne mai mult de 100.000 de oameni, iar Casa Albă consideră că guvernul de la Kiev s-ar putea dispensa de ei și o va o preda Rusiei în schimbul unei înghețări a conflictului.

În ceea ce privește recunoașterea oficială a suveranității ruse asupra Crimeei și a părții deja invadate din Zaporojie, administrația americană s-ar fi declarat pregătită. Acordul ar stipula că Statele Unite vor proceda la recunoaștere, în timp ce Națiunile Unite, țările Uniunii Europene și alte guverne nu o vor face. Acest lucru ar permite companiilor americane să investească în siguranță în teritoriile controlate în prezent de Rusia.

Pentru Statele Unite, acesta ar fi un punct de cotitură istoric. Ar fi prima dată din 1945 încoace când o administrație americană ar recunoaște ca fiind legitim controlul asupra unui teritoriu pe care o țară terță l-a obținut prin invazie, bombardamente fără discernământ asupra civililor și chiar răpirea de copii aparținând populației atacate. Ar fi un act de repudiere a presupunerilor și principiilor pe baza cărora a fost formată ONU, tocmai la cererea americanilor, acum optzeci de ani. De exemplu, pe baza principiilor Cartei ONU, Statele Unite și toate țările din Europa de Vest au refuzat în mod constant să recunoască suveranitatea sovietică asupra țărilor baltice după înaintarea armatei Moscovei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. O poziție care a facilitat apoi calea Estoniei, Lituaniei și Letoniei către independență, autodeterminare, democrație și aderarea la NATO și Uniunea Europeană.

Acum, conform planului american, Crimeea și regiunea Zaporojie ar trebui să aibă soarta opusă.

Cu toate acestea, este semnificativ, însă, faptul că Putin nu a acceptat propunerea ​​pe deplin. Întrucât această ofertă foarte îndrăzneață părea să reprezinte doar deschiderea unei negocieri substanțiale, Rusia a cerut imediat mai mult: printre altele, fără îndoială o reducere a armatei ucrainene și o limitare strictă a oricăror garanții de securitate pentru Ucraina, mici detalii care ar face ca un nou atac să fie mai ușor și mai probabil în viitor, având în vedere că Putin nu și-a ascuns niciodată scopul de a subjuga întreaga țară invadată.

Sursa: Rador Radio România