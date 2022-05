Anunțul a fost făcut pe contul oficial de Twitter al oficialului european.



„Sancțiunile vor afecta imediat 75% din importurile de petrol rusești. Și până la sfârșitul anului, 90% din petrolul rusesc importat în Europa va fi interzis”, a anunțat președintele Consiliului European.

Alte măsuri decise:

„UE ajunge la un compromis cu privire la importuri”, titrează BBC.



Deciziile luate de Consiliul European:

- cel de-al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei va acoperi țițeiul, precum și produsele petroliere, livrate din Rusia către statele membre.

- se va face o excepție temporară pentru țițeiul livrat prin conducte

- în cazul întreruperilor bruște de aprovizionare se vor introduce măsuri de urgență pentru asigurarea siguranței aprovizionării.

Liderii au cerut Consiliului Uniunii Europene să finalizeze și să adopte fără întârziere noile sancțiuni, asigurând osolidaritate corectă între statele membre și concurență echitabilă, pentru eliminarea treptată a dependenței UE de combustibilii fosili ruși.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul Consiliului cu privire la noile sanțiuni pentru Rusia, subliniind că 90% din importuri vor fi interzise în UE până la finalul anului. Potrivit The Guardian, Von der Leyen a spus că blocul a convenit asupra unei „investiții masive în energie regenerabilă” pentru a compensa diversificarea de la petrolul rusesc.



I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year.