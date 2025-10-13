Hamas a predat luni Crucii Roșii ultimii 20 de ostatici israelieni, după mai bine de doi ani de captivitate, a anunța Armata israeliană.

UPDATE

Autobuze cu prizonieri palestinieni au sosit la Ramallah. Circa 1.700 de persoane deținute din Gaza and 250 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați luni, ca parte a acordului de încetare a focului.



***

Hamas a predat luni Crucii Roșii primii șapte ostatici israelieni în viață, după 783 de captivitate, anunță Israelul, Matan Angrest, Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei locale, citată de News.ro.

„Șapte ostatici au fost transferați (aramatei israeliene) și se află în drum către forțele tshalului în Fâșia Gaza”, a anunțat armata israeliană. Este vorba despre primii șapte ostatici eliberați în cadrul unui acord încheiat de Hamas cu Israelul.

Nicio informație nu a fost comunicată imediat despre starea sănătății ostaticilor eliberați.

Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas, Ezzedin al-Qassam, și-a luat angajamentul să respecte armistițiul calendatul, atât timp cât Israelul le respectă.

Vehicule ale Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) au sosit luni dimineața către un punct convenit, în nordul Fâșiei Gaza, pentru a prelua ostaticii eliberați, potrivit presei israeliene.

CICR a anunțat că a lansat o „operațiune în mai multe faze” în vederea eliberării ostaticilor deținuți în Fâșia Gaza, în schimbul unor deținuți plaestinieni încarcerați în Israel.

„Crucea Roșie se află în drum către un punct de întâlnirre, în nordul Fâșiei Gaza, unde mai mulți ostatici îi vor fi predați”, a anunțat anterior, într-un scurt comunicat armata israeliană.

Armata israeliană a anunțat că este „pregătită să preia și alți ostatici care urmează să fie predați Crucii Roșii ulterior”.