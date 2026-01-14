Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a convocat miercuri, o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice ale României din Orientul Mijlociu. Discuțiile au vizat analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune și evaluarea scenariilor posibile, precum și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică și a mecanismelor de coordonare interinstituțională.

În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a reprezentat-o asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, în contextul tensiunilor actuale. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor ocupa un loc important.

"În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Știm din proprie experiență ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei țări”, a precizat ministrul Oana Țoiu.

La București, Ministerul Afacerilor Externe a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. Totodată, la Teheran, misiunea României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran. MAE menține un contact constant cu aceștia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice.