Există vreun risc, chiar și unul îndepărtat, ca prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman (MbS) să aibă aceeași soartă ca Șahul Persiei? Sau să fie detronat de o ramură rivală a dinastiei regale?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia).

Și dacă da, în mâinile cui ar ajunge arsenalele militare pe care America I le furnizează Arabiei Saudite?

Criticile la adresa lui Donald Trump pentru absolvirea lui MbS de asasinarea lui Khashoggi nu sunt singurele. Dintr-o perspectivă istorică pe termen lung, nici măcar nu sunt cele mai relevante. A avea de-a face cu un despot care suprimă brutal disidența este ceva obișnuit: de exemplu, de la dezghețul Nixon-Mao (1972), relațiile SUA-China au fost posibile doar pentru că problema drepturilor omului a trecut pe plan secund în favoarea altor priorități.

În ce privește relațiile cu Arabia Saudită, din perspectiva americană rolul Riadului în tragedia din 11 septembrie 2001, care a ucis trei mii de civili nevinovați pe teritoriul american, a fost mult mai încărcat de consecințe: teroriștii erau saudiți, la fel ca și liderul și îndrumătorul lor, Osama bin Laden. Timp de decenii, râuri de petrodolari din Riad au finanțat moschei și madrase fundamentaliste care au răspândit ura față de America și predicarea jihadului în întreaga lume. Nici Bush, nici Obama, nici Biden nu au susținut vreodată diversele încercări ale rudelor victimelor din 11 septembrie de a trage la răspundere Arabia Saudită în fața justiției americane.

În fond, MBS, în ciuda faptului că are mâinile mânjite de sângele lui Khashoggi, a marginalizat clerul wahabist, a rupt legătura dintre Riad și fundamentalism și a încetat să finanțeze ura și jihadul anti-american. În plus, oricine este interesat de soarta palestinienilor trebuie să recunoască rolul lui MbS în a-l presa pe Trump să se distanțeze de Netanyahu într-o chestiune crucială: dreptul palestinienilor din Gaza la autoguvernare.

Chiar și ieri, la întâlnirea de la Casa Albă, prințul a fost clar: Arabia Saudită va adera la Acordurile Abraham – adică va recunoaște oficial Israelul – doar dacă avansează perspectiva unui stat palestinian. Întrebarea legitimă este însă: schimbarea seculară, modernizatoare și moderată a lui MbS este solidă, sau ar putea fi subminată de turbulențe interne bruște?

Printre criticile formulate după summitul Trump-MBS, multe se referă la furnizarea de avioane de vânătoare-bombardiere F-35, promisă oficial, dar amânată pentru o dată viitoare. Unii spun că o lege a Congresului impune Statelor Unite să se asigure că Israelul își menține superioritatea militară în Orientul Mijlociu. Potrivit unor experți, avioanele F-35 din Riad riscă să aducă Arabia Saudită mai aproape de nivelul militar al Israelului. Astăzi, adevăratul dușman al regatului saudit și amenințarea de care trebuie să se apere este Iranul. Dar ce se va întâmpla mâine?

Memoria istorică ne obligă să ne amintim că, până în 1979, cel mai de încredere aliat al Americii în Golf a fost Iranul șahului. Iar americanii aprovizionaseră Teheranul cu arme de ultimă generație. Apoi, șahul a fost detronat de o revoluție islamică, iar întregul arsenal militar a ajuns în mâinile ayatolahului Khomeini, care a jurat război etern Marelui Satan al Americii. Există vreo posibilitate să se repete un scenariu similar în Arabia Saudită?

Pentru a-l plasa pe MbS într-un context istoric, astăzi propun o lectură a unui expert de renume. Karen Elliott House, laureată a Premiului Pulitzer și autoare a unor cărți importante despre Arabia Saudită, s-a întors recent în Regat și cu ocazia summitului de ieri de la Casa Albă a scris această analiză.

Întoarcerea lui MBS la Washington, de Karen Elliott House

„Cel care a fost odată un tânăr saudit înflăcărat și nerăbdător este acum pregătit să devină un monarh matur, cu o misiune. Multe s-au schimbat de la ultima vizită a prințului moștenitor, acum șapte ani. Pe atunci, tânărul și zâmbitorul MBS era celebrat în timp ce traversa șase orașe pentru a se întâlni cu președintele Trump și cu liderii Congresului, precum și cu magnații din Silicon Valley și șefii de la Hollywood. A urmat apoi oribilul asasinat al editorialistului de la Washington Post, Jamal Khashoggi, la consulatul saudit din Istanbul. Bărbatul pe care toată lumea dorea să-l întâlnească a devenit bărbatul cu care nimeni nu voia să fie văzut”.

Aceasta este o perioadă de tranziție sobră pentru regat, deoarece Vision 2030 - ambițiosul proiect de modernizare al prințului moștenitor - intră în al doilea deceniu. În primii zece ani, MBS a implementat proiecte de dezvoltare „giga” la scară largă pentru a diversifica economia, îndepărtându-se de petrol, aproape ca Moș Crăciun. Acum, bugetul este sub presiune din cauza prea multor proiecte costisitoare, a prețurilor scăzute ale petrolului și a incapacității de a atrage investiții la nivelul dorit. În al doilea trimestru al anului 2025, investițiile străine directe au crescut la 25 de miliarde de dolari față de anul precedent, dar rămân departe de obiectivul de 100 de miliarde de dolari stabilit pentru 2030. Astfel, proiectele majore sunt eșalonate în timp, iar în timpul vizitei mele unii tineri saudiți s-au plâns că locurile de muncă mai bine plătite sunt din ce în ce mai greu de găsit, fapt care-i constrânge să accepte poziții mai puțin provocatoare și mai prost plătite.

Conform Studiului privind tendințele în matematică și științe internaționale, performanța educațională a Arabiei Saudite rămâne aproape de coada clasamentului internațional, în ciuda unui deceniu de eforturi concentrate pentru îmbunătățirea calității educației. Fără școli mai bune, Regatul nu poate atrage străini calificați și familiile acestora, nici nu își poate instrui cetățenii pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Viziunii 2030, cum ar fi cel de a deveni un lider în tehnologiile de inteligență artificială. Prin urmare, sarcina principală a Prințului Moștenitor este de a garanta implementarea planului său de modernizare.

Pe lângă dificultățile interne, amenințările la adresa securității regionale îi ocupă din ce în ce mai mult timp. Consilierii săi apropiați spun că, în ultimul deceniu, a abandonat siguranța pe care o afișase cândva, când a decis să intervină militar în Yemen, să rupă relațiile diplomatice cu Qatarul și Libanul și să deterioreze relațiile cu Turcia. MBS a revenit asupra tuturor acestor decizii și recent i-a spus unui șef de stat aflat în vizită: „Ai răbdare, nu poți schimba totul dintr-o dată. Râd singur de mine când mă gândesc la cum eram”.

Nu este surprinzător faptul că Prințul Moștenitor a învățat să se gândească mai mult înainte de a acționa. Numărul mare de probleme cu care se confruntă astăzi l-ar face pe orice lider să procedeze la fel. MBS s-a distanțat de războiul din Gaza și de planul de pace în 20 de puncte al lui Trump, trimițându-și în schimb ministrul de externe să reprezinte Regatul la diverse întâlniri de pace cu liderii arabi. Ministrul de externe a reprezentat țara și la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde Arabia Saudită și Franța au obținut sprijinul a 142 de țări pentru un plan de creare a unui stat palestinian.

Profilul din ce în ce mai discret al prințului moștenitor în problema Gaza, după ce a acuzat Israelul de „genocid” în 2024, este de înțeles, având în vedere provocările sale interne. Tinerii saudiți se opun oricărei recunoașteri a Israelului și cu siguranță nu ar primi cu bucurie includerea trupelor saudite într-o forță de menținere a păcii în Gaza. Arabia Saudită a insistat că nu va participa la forța de menținere a păcii și nici nu va plăti pentru reconstrucția Gazei, doar pentru a o vedea din nou distrusă: trebuie să existe mai întâi o soluție cu două state. Iar guvernul israelian respinge această idee, la fel ca și radicalii palestinieni.

Trump continuă să-i ceară lui MbS să recunoască Israelul - și prevede că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului, o situație care îl pune pe prințul moștenitor într-o poziție delicată. Însă dacă reușește să obțină un pact de apărare în care Statele Unite promit să sprijine Arabia Saudită împotriva amenințărilor regionale, așa cum a făcut președintele Reagan în 1981 în timpul războiului Iran-Irak, numai asta ar justifica călătoria. O ședință foto la Casa Albă cu Trump consolidează imaginea lui MbS pe plan intern. De asemenea, prințul moștenitor dorește să achiziționeze cel mai sofisticat avion de luptă din America, F-35, ca parte a acordului de apărare dintre SUA și Arabia Saudită. Promițându-i lui Trump mari investiții saudite în apărarea și economia americană este o modalitate eficientă de a-i asigura cooperarea.

În plus, MbS dorește ca Statele Unite să aprobe îmbogățirea uraniului în regat, astfel încât Arabia Saudită – care deține aproximativ 5% din rezervele mondiale de uraniu – să îl poată utiliza în reactoarele nucleare pe care intenționează să le construiască și să îl vândă altor națiuni. Companiile americane ar desfășura procesul de îmbogățire în cadrul regatului, asigurându-se că țara nu poate îmbogăți uraniul până la nivelul de arme nucleare, așa cum a făcut Iranul.

Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de complicate, timpul trece. Se apropie 31 decembrie, ziua în care regele Salman va împlini 90 de ani. Suveranul are o sănătate fragilă și se spune că suferă de o ușoară formă de demență. Fratele său, regretatul rege Abdullah, a murit la cinci luni după ce a împlinit 90 de ani, în 2015. Regatul se află într-o tranziție dinastică. Se așteaptă ca MbS, în calitate de prinț moștenitor, să-i succeadă tatălui său. Însă unii membri ai familiei și-au exprimat recent temerile că o ramură „nemulțumită” a dinastiei, sau lideri religioși marginalizați ar putea încerca să semene discordie. „95% din noi îl vrem pe MbS rege, însă acesta e un moment delicat”, mi-a spus un prinț saudit.

În această perioadă de tranziție de la prinț moștenitor la rege MbS are motive suplimentare să fie atent și precaut. Ar fi pre puțin înțelept să recunoască Israelul, sau să facă concesii în Gaza pe care susținătorii săi mai tineri le-ar dezaproba. „Va fi timp pentru asta mai târziu”, spun consilierii săi. Misiunea prințului nu este acum cea de a impresiona poporul cu decizii spectaculoase, ci de a-și demonstra hotărârea de a se asigura că proiectele majore diversifică cu adevărat economia, oferă locuri de muncă pentru cei aproximativ 63% dinsaudiți care au sub 30 de ani și reduc dependența regatului de petrol. Toate acestea trebuie să se întâmple în timp ce ayatolahul Ali Khamenei a declarat luna trecută că Iranul și aliații săi regionali „nu se vor retrage” din confruntarea cu Israelul. Riscul ca Iranul să vizeze petrolul saudit sau proiectele majore de dezvoltare ale lui MbS este în creștere. Acesta este un alt un motiv pentru care trebuie să consolideze relația regatului cu protectorul său american».

