Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat vineri o rezoluție neobligatorie în favoarea unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina, la câteva ore după ce premierul Netanyahu a respins ideea unui stat palestinian.

Dintre cei 193 de membri ai organismului mondial, 142 de țări au votat în favoarea Declarației de la New York, 10 împotrivă, iar 12 s-au abținut, notează „Euronews” (Italia).

Rezoluția, introdusă de Franța și Arabia Saudită, prevede ca Autoritatea Palestiniană să guverneze și să controleze întregul teritoriu palestinian, cu un comitet administrativ tranzitoriu înființat imediat după încetarea focului în Gaza.

„Hamas trebuie să pună capăt dominației sale în Gaza și să predea armele Autorității Palestiniene”, se arată în declarație, adăugând că trebuie să elibereze toți ostaticii.

De asemenea, sugerează trimiterea unei misiuni susținute de ONU pentru a proteja civilii palestinieni și a oferi garanții de securitate atât civililor palestinieni, cât și celor israelieni, pentru a sprijini transferul pașnic al guvernului către Autoritatea Palestiniană și pentru a monitoriza încetarea focului și un viitor acord de pace.

Documentul de șapte pagini condamnă „atacurile comise de Hamas împotriva civililor” în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, când militanții conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de civili, și au luat 250 de ostatici. Dintre aceștia, 50 sunt încă deținuți, inclusiv aproximativ 20 despre care se crede că sunt în viață.

Documentul condamnă, de asemenea, atacurile Israelului asupra civililor și infrastructurii civile din Gaza și „asediul și înfometarea, care au dus la o catastrofă umanitară devastatoare și o criză de protecție”. Din 7 octombrie, ofensiva israeliană ulterioară a ucis până în prezent peste 64.000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, ale cărui cifre nu fac distincție între combatanți și civili. Cifrele sunt citate în mod repetat de instituții internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite.

Porțiuni mari din Gaza au fost distruse din temelii, iar majoritatea celor peste 2 milioane de locuitori ai teritoriului au fost strămutați. Organizația Națiunilor Unite a declarat că foametea este prezentă în guvernoratul Gaza și prezice că se va răspândi la Deir al-Balah și Khan Younis până la sfârșitul lunii.

În cele din urmă, declarația solicită țărilor să recunoască Statul Palestina, în ceea ce numește o „componentă esențială și indispensabilă” a realizării unei soluții cu două state. Fără a da nume, dar cu o referire clară la Israel, documentul afirmă: „Acțiunile unilaterale ilegale constituie o amenințare existențială la adresa realizării unui Stat Palestina independent”.

La începutul acestei luni, Belgia a anunțat că se va alătura Regatului Unit și Franței în recunoașterea unui stat palestinian, la reuniunea anuală a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Palestinienii speră că cel puțin încă 10 țări vor recunoaște Statul Palestina, alăturându-se celor peste 145 de țări care îl recunosc deja.

Ambasadoarea palestiniană la Națiunile Unite, Riyah Mansour, a declarat că sprijinul majoritar pentru rezoluție indică „dorința aproape tuturor membrilor comunității internaționale de a deschide ușa către opțiunea păcii”.

Fără a numi Israelul, Mansour a spus: „Facem apel la un partid care încă promovează opțiunea războiului și a distrugerii și încearcă să elimine poporul palestinian și să fure pământul său, să asculte sunetul rațiunii, sunetul logicii pentru a aborda această problemă pașnic și mesajul copleșitor care a răsunat astăzi în această Adunare Generală”.

Israelul a respins rezoluția vinerea trecută, argumentând că aceasta aduce beneficii doar Hamas. „Această declarație unilaterală nu va fi amintită ca un pas către pace, ci doar ca un alt gest gol, care subminează credibilitatea acestei Adunări", a declarat ambasadorul israelian la Națiunile Unite, Danny Danon.

În timpul unei vizite la o așezare israeliană din Cisiordania ocupată, prim-ministrul Netanyahu a reiterat că nu dorește un stat palestinian. „Acest loc ne aparține”, a declarat Netanyahu.

Cel mai apropiat aliat al Israelului, Statele Unite, s-a opus acestei măsuri, consilierul american pentru misiune, Morgan Ortagus, numind-o „o cascadorie publicitară greșită și nepotrivită, care subminează eforturile diplomatice serioase de a pune capăt conflictului”.

Sursa: Rador Radio România