Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida va fi redenumit în curând după președintele american Donald Trump, în urma adoptării unui proiect de lege în acest sens de către legislatorii acestui stat în care se află reședința privată a lui Trump.

Miliardarul și magnatul în domeniul imobiliar, al cărui nume îl poartă deja numeroase clădiri din SUA, își urmărește neobosit obiectivul de a-și lăsa amprenta asupra țării printr-o campanie de comunicare și construcții fără precedent, scrie AFP, citată de Agerpres.

Camera Reprezentanților și Senatul din Florida, controlate de republicani, au aprobat un proiect de lege pentru redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach în 'President Donald J. Trump International Airport' (Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump).

Aeroportul, situat în Palm Beach, un oraș cunoscut pentru plajele sale și proprietățile vaste și luxoase, se află la doar câțiva kilometri de reședința Mar-a-Lago a președintelui american.

Guvernatorul Ron DeSantis, un fost oponent al lui Trump, este așteptat să semneze măsura, deși este nevoie încă de aprobarea Administrației Federale a Aviației Civile (FAA).

Aeroportul se va alătura apoi listei de clădiri și infrastructuri care îi poartă numele lui Trump.

Kennedy Center, un complex artistic înființat ca memorial dedicat fostului președinte John F. Kennedy din Washington, a fost redenumit în decembrie Trump-Kennedy Center de către consiliul său de administrație.

Conform presei americane, președintele Trump a încercat să redenumească gara Penn Station din New York și Aeroportul Internațional Dulles din Washington, D.C. Aceste inițiative au fost respinse.

Potrivit mai multor mass-media, inclusiv CNN și NBC, citând surse sub rezerva anonimatului, Trump i-a propus liderului minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, deblocarea a peste 16 miliarde de dolari din fonduri federale înghețate de administrația sa, dacă Schumer ar fi de acord să ajute la redenumirea gării și a aeroportului.

Fondurile sunt destinate în special unui proiect major de tunel feroviar între New York și New Jersey. Chuck Schumer a refuzat oferta, iar reprezentantul statului New York, Jerry Nadler, a denunțat o tentativă de 'extorcare'.