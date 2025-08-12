„Ordinul de asasinare a unuia dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza a fost o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunțau răpirea și ocuparea iminentă a Fâșiei”.

Televiziunea Al Jazeera a confirmat moartea jurnalistului palestinian Anas Al-Sharif, în vârstă de 28 de ani, ucis duminică într-un raid israelian în timp ce se afla într-un cort în orașul Gaza, în fața spitalului al-Shifa, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Împreună cu Al-Sharif au fost uciși colegul său Mohammed Qreiqeh, fotojurnalistul Mohammed Al-Khaldi și trei cameramani: Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal și Moamen Aliwa. Armata israeliană a revendicat atacul deliberat, pe care l-a justificat spunând că cei șase „se prefăceau” a fi jurnaliști, însă în realitate constituiau o „celulă teroristă responsabilă de pregătirea atacurilor cu rachete împotriva civililor și trupelor israeliene”.

Într-un comunicat, al Jazeera Media Network a condamnat uciderea celor șase jurnaliști pe care a numit-o „un alt atac flagrant și premeditat asupra libertății presei”. „Raidul are loc pe fondul consecințelor catastrofale ale atacului israelian continuu asupra Gazei”, se arată în declarație. „Anas și colegii săi s-au numărat printre ultimele voci rămase, oferind lumii o relatare directă, nefiltrată, a realităților devastatoare cu care se confruntă populația palestiniană”, a declarat Al Jazeera. Comunitatea internațională este îndemnată să ia „măsuri ferme pentru a opri genocidul în curs și a pune capăt atacurilor deliberate împotriva jurnaliștilor”.

Sarah Qudah, directoarea regională a Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), a declarat: „Practica Israelului de a eticheta jurnaliștii drept militanți fără a oferi dovezi credibile ridică serioase semne de întrebare cu privire la intențiile sale și la respectul pentru libertatea presei.” Cu câteva minute înainte de a fi ucis, Al-Sharif postase pe X un video cu un bombardament israelian asupra Gazei: „Bombardamente neîncetate. Timp de două ore agresiunea israeliană asupra orașului Gaza s-a intensificat.”

Sursa: Rador Radio România