Rata de aprobare confortabilă a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi începe să scadă, potrivit sondajelor publicate luni în ajunul unei campanii electorale anticipate, notează „Le Figaro” (Franța).

Guvernul liderei ultranaționaliste, care în octombrie a devenit prima femeie care a preluat această funcție în Japonia, a înregistrat o scădere a ratei de aprobare de la 75% în decembrie la 67%, pe măsură ce alegătorii sunt îngrijorați de impactul generoaselor sale promisiuni de reducere a impozitelor, potrivit unui sondaj realizat în acest weekend de ziarul „Nikkei”. Această scădere a popularității, care a scăzut sub 70% pentru prima dată de când a preluat mandatul, are loc înaintea alegerilor generale anticipate din 8 februarie, convocate chiar de Takaichi.

Luni, lidera va participa la o dezbatere televizată cu liderii opoziției pentru a discuta platformele acestora. Sanae Takaichi a dizolvat camera inferioară a parlamentului săptămâna trecută, declarând că sunt necesare alegeri pentru a consolida mandatul noii sale coaliții și programul său de stimulare economică. În urma unui pachet masiv de stimulare programat pentru sfârșitul anului 2025, alimentat de creșterea cheltuielilor guvernamentale, lidera conservatoare s-a angajat acum să scutească vânzările de alimente de taxa de consum de 8% timp de doi ani pentru a combate inflația, o nemulțumire majoră în rândul alegătorilor.

În timp ce Sanae Takaichi afirmă că nu va fi nevoie să se crească emisiunea de datorii pentru a realiza acest lucru, lipsa de claritate cu privire la sursele de finanțare pentru această scutire de taxe a provocat o frenezie a piețelor, declanșând o creștere vertiginoasă a randamentelor obligațiunilor japoneze săptămâna trecută. Această reacție a alimentat speculațiile despre un posibil „moment Liz Truss”, o aluzie la efemerul prim-ministru britanic care a demisionat după ce a declanșat panică pe piață cu promisiuni fiscale nefinanțate. Datoria deja amețitoare a Japoniei se ridică la aproape 230% din PIB-ul său.

Cu toate acestea, conform unui sondaj publicat de „Nikkei”, 56% dintre japonezi consideră că scutirea de taxe promisă pentru produsele alimentare nu va fi eficientă împotriva inflației. Un sondaj similar realizat în acest weekend de Mainichi Shimbun arată, de asemenea, o scădere a ratei de aprobare a lui Takaichi, la 57%, față de 67% în decembrie. Mulți respondenți și-au exprimat frustrarea față de alegerile grăbite, care au încetinit dezbaterile parlamentare privind noul buget. Cel mai recent sondaj realizat de „Yomiuri Shimbun”, principalul cotidian al țării, raportează, de asemenea, o scădere cu patru puncte procentuale a popularității guvernului, la 69%.

