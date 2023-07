Cetățenii spanioli merg duminică la urne, după o campanie tensionată, care a scos la iveală un electorat polarizat și posibilitatea ca extrema dreaptă să ajungă în guvern.

Partidul de extremă dreapta, Vox, e posibil să intre într-un guvern al Partido Popular (PP), de centru-dreapta, favorit în cursă, potrivit unor noi sondaje.

Votul s-a deschis la ora locală 9 a.m. (07:00 GMT) și se închide la ora 20:00 (18:00 GMT), când vor fi publicate primele rezultate de tip exit-poll, la ieșirea de la urne. Potrivit estimărilor, rezultatul va fi decis la o diferență de mai puțin de un milion de voturi și cu mai puțin de zece locuri în parlamentul spaniol (din 350 de locuri), potrivit EFE, partenerul EURACTIV.

Dar chiar dacă PP va câștiga coroana, există doar două scenarii realist posibile pentru a guverna țara iberică: o coaliție a Partido Popular (PP/PPE) cu Vox (ECR) sau un bloc progresist, creat de partidul social-democrat Partido Socialista Obrero Español - PSOE (S&D) și noua platformă de stânga.

Pe scurt, social-democrații de la PSOE, cu premierul în exercițiu Pedro Sánchez la conducere, declară că sunt încrezători în victorie, în ciuda înfrângerii grele din 28 mai în fața partidelor de dreapta, la alegerile regionale și municipale.

Rezultatul slab l-a determinat pe Sanchez să convoace alegeri în mijlocul verii, o mișcare neobișnuită, care a fost criticată de partidele de dreapta și de susținătorii acestora. Este un pariu al premierului, care speră că va opri astfel ascensiunea formațiunii naționaliste de extremă-dreapta, Vox (ECR). Din contră, Vox se așteaptă la rezultate bune la urne, în urma cărora ar putea forma un guvern de coaliție de dreapta, cu PP-ul conservator condus de Alberto Núñez Feijóo.

„Am avut cea mai bună campanie. Am căzut și ne-am ridicat, am pedalat contra cronometru și am parat toate golurile și pasele de neimaginat. Și mai avem câțiva metri până la sprintul final și o vom face pe 23 iulie”, a spus Sánchez vineri (21 iulie).

„Vom câștiga alegerile până la ultima rotire de pedală, până la ultima suflare, până la ultimul vot. Vom câștiga alegerile și le vom câștiga pur și simplu”, a dat asigurări candidatul socialist.

Pentru a rămâne la putere, PSOE va trebui să obțină cele mai multe voturi și probabil va trebui să își unească forțele cu formațiunea plasată pe locul al treilea, Sumar - succesorul Unidasi Podemos, partenerul guvernamental junior al PSOE - pentru „alți patru ani de coaliție progresistă”.

De celaltă parte, PP al lui Feijóo merge la urne cu impulsul victoriei din 28 mai și vântul în pupa, potrivit sondajelor preelectorale.

„Probleme” de ultim moment pentru Núñez Feijóo

Cu unele suișuri și coborâșuri, toate sondajele au menținut această tendință. Se așteaptă ca PP să câștige clar, deși va avea nevoie de un fel de parteneriat cu Vox pentru ca Feijóo să preia mandatul. Feijóo a condus o campanie conservatoare fără riscuri, cu doar o singură dezbatere televizată „față în față” (cara a cara) cu Sánchez la un post privat, liderul PP refuzând o invitație pentru o a doua dezbatere la televiziunea publică (RTVE).

Cu toate acestea, candidatul PP a fost bântuit de fotografiile din anii 1990 înfășându-l alături de Marcial Dorado, un traficant de droguri notoriu, pe care oponenții săi l-au criticat sever ca „deranjant”, mai ales având în vedere incapacitatea sau lipsa dorinței lui Feijóo de a oferi un răspuns „clar” cu privire la natura relației lor.

În timp ce toate sondajele arată că doar doi candidați – Sánchez și Feijóo – este posibil să obțină suficient sprijin pentru a fi depus jurământul, alte două partide e probabil să dețină cheia formării unui guvern: Sumar, pe palierul forțelor de stânga și Vox, cu orientare de dreapta.

Liderul formațiunii Sumar, Yolanda Diaz, actual vice-prim-ministru și ministru al Muncii, a depășit un început dificil al campaniei și este acum încrezător în victorie.

Sumar, optimist „cu sufletul și pe baza cifrelor”

„S-a schimbat totul săptămâna aceasta, o spun din suflet, putem câștiga, nu sunt un mare entuziast, vă spun cu date (...) E adevărat, am date”, a subliniat Díaz vineri (21 iulie), înainte de cruciala „Ziua D”.

Liderul Sumar, Yolanda Diaz, a adăugat că blocul PP-Vox „e nervos” și a subliniat că „unii specialiști în sondaje cunoscuți” își exprimă deja pronosticul (și indică o victorie PSOE-Sumar), a informat EFE.

Între timp, Vox a avertizat asupra riscurilor votului tactic solicitat de PP și le-a cerut susținătorilor săi să aibă încredere în partid, ca singura modalitate de a-l îndepărta pe Sánchez de la Palacio de la Moncloa (sediul guvernului spaniol). Aceste alegeri, care au loc în mod neobișnuit în plină vară, vor avea cea mai mare proporție de voturi prin poștă din istoria Spaniei, cu aproximativ 2,47 milioane de buletine de vot trimise astfel.

În timpul campaniei, atât PP, cât și Vox au exprimat temeri de potențială fraudă cu votul prin poștă. Cu toate acestea, serviciul poștal național, Correos, a declarat într-un comunicat de presă că procesul a fost un „succes”, cu mai mult de 93% dintre cereri primite vineri la miezul nopții. „În așteptarea datelor finale, numărul de voturi prin poștă deja procesate reprezintă cel mai mare număr înregistrat din istoria democrației spaniole”, a adăugat Correos.