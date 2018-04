Controversatul premier Viktor Orban, cu un discurs naţionalist şi antiimigraţie, e pe cale să obţină al treilea mandat consecutiv în fruntea Guvernului de la Budapesta - și al patrulea în total - la alegerile legislative de duminică.

Potrivit sondajelor de opinie, alianţa dintre partidul lui Viktor Orban, Fidesz, şi Partidul Popular Creştin Democrat (KDNP) se află pe prima poziție în opțiunile de vot și ar putea obține după alegerile de duminică o majoritate de două treimi, scrie DPA, preluată de Agerpres.

Duminică, cei 7,9 milioane de alegători ungari vor decide numele celor 199 de membri ai Parlamentului unicameral pe baza unui sistem de vot mixt: 106 de deputaţi vor fi aleşi prin vot uninominal în mod direct, iar ceilalţi vor fi desemnaţi pe baza votului pe liste.

Atuurile lui Orban

Ungaria înregistrează în 2018 al optulea an consecutiv de creştere, cu un ritm de 4%, inflaţia este ţinută sub control, iar şomajul este scăzut, de circa 3,8%. Dar factorul care i-a sporit cel mai mult popularitatea este poziţia sa în ce-i priveşte pe imigranţi, în special cei musulmani. După valul de refugiaţi şi migranţi care au traversat Balcanii şi Ungaria îndreptându-se spre Occident în vara lui 2015, Orban a fost primul care a ordonat construirea unui gard cu sârmă ghimpată pentru a stăvili fluxul, în septembrie acelaşi an.

Tot atunci, a contestat vehement politica privind refugiaţii a cancelarului german, Angela Merkel, dând avânt sentimentelor antiimigraţie din ţările est şi central-europene. Totodată, a mobilizat Macedonia şi Serbia, care nu fac parte din Uniunea Europeană, să-i oprească pe migranţi în loc să le permită trecerea către Occident și a refuzat să accepte sistemul UE de cote obligatorii de solicitanţi de azil, în pofida ameninţării cu sancţiuni.

Până la urmă, cum valul de imigranți continua să vină în Europa, iar nemulțumirea cetățenilor europeni creștea, în martie 2016, "ruta balcanică" de imigraţie a fost închisă oficial, iar numărul celor care au ales această cale de tranzit a fost redus drastic.