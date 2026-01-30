Săptămâna trecută, la Davos, Donald Trump și-a reiterat dorința de răzbunare împotriva celor responsabili pentru acuzațiile penale aduse împotriva sa, relatează „Le Monde” (Franța).

FBI, poliția federală americană, a efectuat miercuri, 28 ianuarie, o percheziție la un centru electoral din statul american Georgia, în centrul acuzațiilor nefondate ale lui Donald Trump de fraudă în alegerile prezidențiale din 2020. Operațiunea a avut loc la sediul Comisiei Electorale din comitatul Fulton din Atlanta, capitala statului, potrivit mai multor agenții media americane, inclusiv Fox News, CNN și Atlanta Journal-Constitution. „FBI desfășoară o acțiune de aplicare a legii autorizată de instanțe”, a confirmat un purtător de cuvânt al poliției federale pentru AFP.

Un număr mare de agenți federali recuperează lăzi cu buletine de vot din depozitul în care erau depozitate, a declarat un oficial administrativ din comitatul Fulton pentru Atlanta Journal-Constitution .

Donald Trump a fost pus sub acuzare în 2023 de autoritățile federale și ale statului Georgia pentru tentative ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020, câștigate de democratul Joe Biden. Aceste acuzații au fost retrase după alegerea sa pentru un al doilea mandat în 2024.

Săptămâna trecută, președintele republican și-a reiterat dorința de răzbunare împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru acuzațiile penale aduse împotriva sa. „Alegerile din 2020 au fost trucate, toată lumea știe asta”, a reafirmat el la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. „Oamenii vor fi în curând puși sub acuzare pentru ceea ce au făcut”, amenințase el.

De asemenea, el a comentat audierea în fața unei comisii a Congresului din Statele Unite a procurorului federal Jack Smith, care a investigat procedurile federale împotriva sa, numindu-l o „fiară turbată căreia nu ar trebui să i se mai permită să practice avocatura. Să sperăm că procurorul general va investiga ce a făcut”, a adăugat

Georgia și comitatul Fulton s-au trezit în centrul unor acuzații nefondate de fraudă electorală formulate de susținătorii lui Donald Trump în 2020. Avocatul său personal, Rudy Giuliani, i-a acuzat în mod special, pe baza unui videoclip care arăta doi oficiali electorali din comitatul Fulton dând-și un obiect - care s-a dovedit a fi o bomboană de mentă - de trucarea rezultatelor.

El a susținut că cele două femei, Ruby Freeman și fiica sa, Wandrea Shaye Moss, schimbau un stick USB „ca și cum ar fi fost doze de heroină sau cocaină” acuzații pentru care a fost condamnat în decembrie 2023 la plata a 148 de milioane de dolari (123 de milioane de euro) pentru defăimare.

În schimb, acuzațiile aduse lui Donald Trump pentru imixtiune în alegeri s-au bazat în special pe o convorbire telefonică din ianuarie 2021 – a cărei înregistrare a fost făcută publică – în care președintele demisionar a cerut unui înalt funcționar local să „găsească” cele aproximativ 12.000 de buletine de vot de care avea nevoie pentru a câștiga cele șaisprezece voturi electorale ale Georgiei.

Sursa: Rador Radio România