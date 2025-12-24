Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american.

„Il Corriere della Sera” (Italia) relatează că Schmidt a dezvăluit că cetățenii nord-coreeni au încercat să aplice de la distanță pentru locuri de muncă în domeniul IT folosind identități furate sau false. Scopul, a explicat el, este de a-și asigura un loc de muncă, de a primi un salariu și a redirecționa câștigurile pentru a finanța programele militare ale regimului de la Phenian.

În ultimul an, Amazon a înregistrat o creștere de aproximativ o treime a cererilor de angajare suspecte. Se pare că lucrătorii implicați lucrau cu persoane care gestionează așa-numitele „ferme de laptopuri”: computere aflate fizic în Statele Unite, dar controlate de la distanță din străinătate.

Pentru a detecta frauda, ​​compania folosește o combinație de instrumente de inteligență artificială și verificări interne. Schmidt a avertizat însă că tehnicile utilizate de escroci devin din ce în ce mai sofisticate. Practicile raportate includ deturnarea profilurilor LinkedIn inactive și utilizarea acreditărilor furate, cu scopul de da mai multă credibilitate cererilor de angajare. Amazon îndeamnă companiile să raporteze autorităților cererile de angajare suspecte, deoarece foarte probabil, gigantul comerțului electronic nu este singurul care se confruntă cu acest tip de amenințare.

Autoritățile din Statele Unite și Coreea de Sud au avertizat în repetate rânduri cu privire la escrocheriile online legate de Phenian. În iunie, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a descoperit 29 de ferme ilegale de laptopuri care operează în țară.

Conform anchetelor, lucrătorii nord-coreeni au folosit identități americane furate sau falsificate pentru a obține locuri de muncă în companii americane. Intermediarii americani care i-au ajutat au fost puși și ei sub acuzare.

În iulie, o femeie din Arizona a fost condamnată la peste opt ani de închisoare pentru că a condus o fermă de laptopuri care le-a permis lucrătorilor nord-coreeni să obțină posturi la peste 300 de companii americane, potrivit BBC. Departamentul de Justiție a estimat că sistemul a generat profituri ilicite de peste 15 milioane de euro, dintre care o parte au ajuns la regimul nord-coreean.

