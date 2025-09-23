Cele două țări au semnat recent un acord surpriză de apărare reciprocă, la câteva zile după ce un atac israelian împotriva liderilor Hamas din Qatarul vecin a trimis o undă de șoc în monarhiile din Golf, scrie „Le Monde” (Franța).

Umbrela nucleară a Pakistanului va proteja acum Arabia Saudită, a declarat duminică, 21 septembrie, pentru AFP, un analist apropiat guvernului saudit, la câteva zile după semnarea surprinzătoare a unui tratat de apărare reciprocă între cele două țări aliate.

Analistul Ali Shihabi, cunoscut ca un apropiat de curtea regală, a declarat că acordul era în pregătire de ani de zile și că Riadul se aștepta ca India, marele rival al Pakistanului, să înțeleagă nevoile de securitate ale regatului saudit, care „este în relații excelente cu New Delhi”, a spus el.

Întrebat de AFP dacă armele nucleare ale Pakistanului ar putea fi folosite pentru a apăra Arabia Saudită, Shihabi a răspuns: „Da, acesta este cazul”. „Arma nucleară este o parte integrantă a acestui acord; Pakistanul își amintește că regatul i-a finanțat în mare măsură programul și l-a susținut atunci când se afla sub sancțiuni”, a adăugat el.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a declarat recent pentru un canal local că programul nuclear al țării sale va fi pus la dispoziția Arabiei Saudite, dacă va fi nevoie, după semnarea acordului.

Acordul de apărare reciprocă a fost semnat la Riad la câteva zile după un atac israelian împotriva liderilor Hamas din Qatarul vecin, care a trimis o undă de șoc în rândul monarhiilor bogate din Golf, care depind de multă vreme de Statele Unite pentru securitatea lor. De asemenea, acordul vine la câteva luni după un conflict de patru zile care a avut loc în luna mai între Pakistan și India și s-a soldat cu peste 70 de morți de ambele părți.

Prim-ministrul indian Narendra Modi se afla în vizită în Arabia Saudită în aprilie, când și-a întrerupt călătoria în urma unui atac mortal asupra unor turiști din țara sa, eveniment care a declanșat acest conflict. India și Pakistanul s-au acuzat reciproc de mult timp că sprijină grupări armate pentru a se destabiliza reciproc.

Se consideră că Arabia Saudită a jucat un rol central în dezescaladare. Ani de zile, regatul a fost un important furnizor de petrol pentru India, cea mai populată țară din lume. Economia țării, aflată în creștere rapidă, se bazează în mare măsură pe importurile de petrol, Riadul fiind al treilea cel mai mare furnizor, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din India.

De asemenea, Islamabadul a menținut legături strânse timp de decenii cu Arabia Saudită, unde trăiesc și muncesc peste 2,5 milioane de pakistanezi. Riadul a fost mult timp un susținător cheie al economiei fragile a Pakistanului.

Sursa: Rador Radio România