Regiunea a intrat într-o nouă fază de tensiuni, caracterizată de competiția dintre Riad și Abu Dhabi. Rivalitatea dintre cele două petro-monarhii, cândva aliate, este evidentă din Yemen până în Sudan, trecând prin Somalia.

„Courrier International” (Franța) relatează că rivalitatea dintre cele două țări arabe își produce deja efectele, construind două blocuri antagonice emergente în acest spațiu strategic, care se întind pe Peninsula Arabică și Cornul Africii, prin intermediul unor alianțe militare.

Nemulțumirile și motivele de iritare s-au înmulțit între cele două monarhii petroliere. Acestea s-au confruntat inițial din cauza Yemenului, Riadul descriind politica Emiratelor Arabe Unite de a sprijini activ milițiile secesioniste ale Consiliului de Tranziție Sudic (STC) drept "extrem de periculoasă". Drept urmare, pe 30 decembrie 2025, un atac aerian saudit a distrus un transport de arme din Emiratele Arabe Unite destinat separatiștilor yemeniți, așa cum a relatat la acea vreme ziarul britanic „The Guardian”. Saudiții bombardaseră deja pozițiile STC pe 26 decembrie.

O altă sursă de iritare a saudiților este rolul atribuit emiratienilor ca intermediari în recunoașterea de către Israel, pe 26 decembrie 2025, a provinciei separatiste Somaliland. Această bucată de teritoriu somalez este ideal situată pe partea vestică a strâmtorii Bab el-Mandeb. Abu Dhabi menține deja o importantă bază militară acolo și gestionează portul strategic Berbera.

Actul unilateral israelian a provocat în special proteste din partea Arabiei Saudite, Turciei și Egiptului, fiecare având interese particulare în garantarea integrității teritoriale a Somaliei, limitarea influenței emiratiene în regiunea africană și împiedicarea Israelului să negocieze o bază navală în Somaliland, situată strategic vizavi de Peninsula Arabică.

De asemenea, rivalitatea crescândă dintre statele din Golf alimentează flăcările unei crize regionale majore în Cornul Africii, deja plină de conflicte deschise și latente. Foreign Policy deplânge că actualul conflict intern din Sudan, soldat deja cu numeroși morți, ar putea escalada și mai mult, având în vedere că Arabia Saudită a fost de acord să finanțeze armata sudaneză, aflată în război cu gruparea paramilitară Forțele de Sprijin Rapid, susținută de Emiratele Arabe Unite.

Un alt motiv de îngrijorare este deschiderea unui nou front prin Etiopia, o țară cunoscută ca fiind apropiată de Emiratele Arabe Unite, în acest război sudanez care ar deveni apoi deschis regional.

