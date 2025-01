Perioada în care a fost trecut în rezervă din armata Statelor Unite (2015) și diploma în tehnologia informației luată după ani de studiu la Universitatea de Stat din Georgia par să aparțină unei prime vieți a lui Shamsud-Din Jabbar, scrie „Avvenire”.

Pentru că autorul atacului mortal de la New Orleans, în vârstă de 42 de ani, din Houston (Texas), cu două fiice de 15 și 20 de ani, își schimbă radical viața după convertirea la islamul radical, așa cum a subliniat el însuși într-o serie de înregistrări. „A fost inspirat de ISIS”, a spus președintele american Joe Biden, citând FBI-ul care a vizionat videoclipurile postate de ucigaș pe rețelele sociale . Abdul Jabbar, fratele de 24 de ani al atacatorului, l-a descris drept „o adevărată comoară, un tip bun, un prieten, un om foarte inteligent, grijuliu”. Dar, a adăugat el, „ceea ce a făcut el nu reprezintă islamul. Aceasta este mai degrabă o formă de radicalizare, nu o religie”. De altfel Jabbar, care purta echipament militar la momentul masacrului, avea pe bara de protecție din spate a camionetei sale albe Ford F-150 Lightning un steag negru al ISIS.

Shamsud-Din Jabbar, nume probabil de origine arabă, are un trecut caracterizat de dezechilibre sentimentale și financiare. O (a doua) viață trăită între datorii și divorțuri. Dwayne Marsh, care s-a căsătorit cu fosta soție a atacatorului Nakedra Charrlle, a povestit că în ultimele luni, Jabbar s-a comportat într-un mod neobișnuit, „părea nebun și își tot tundea părul”. De aceea, el și soția sa au încetat să le mai permită fiicelor lor să petreacă timp cu el. Într-un videoclip din 2020 de pe YouTube, care pare să fi fost postat chiar de atacator, acesta a vorbit pozitiv despre abilitățile sale imobiliare. Se pare că avea o licență imobiliară care a expirat în 2021. În videoclip, a spus că s-a născut și a crescut în Beaumont, Texas, și că a activat în armată, printre altele și ca specialist în resurse umane. Și că a fost trimis în Afganistan. Înregistrările judecătorești de la primul său divorț, în 2012, confirmă că era în serviciu activ în armata SUA și menționează că reședința sa de atunci era la Fort Bragg, Carolina de Nord.

A avut niște condamnări anterioare pentru infracțiuni, inclusiv furt în 2022 și conducere fără permis în 2005. Înregistrările arată că Jabbar s-a căsătorit de două ori.

În mijlocul celui de-al doilea divorț, în ianuarie 2022, i-a trimis avocatului soției sale un e-mail în care îi descria problemele financiare: „Nu-mi permit plata casei. Am restanțe de 27.000 de dolari și risc să fie executat silit dacă amânăm soluționarea divorțului”. În mesaj, el a explicat că societatea imobiliară pe care a înființat-o pierduse mai mult de 28.000 de dolari în anul precedent și se îndatorase cu alți 16.000 de dolari pentru a plăti avocații și a „stabili o a doua reședință”. În același e-mail, scria că își pune multe speranțe în vânzarea apartamentului și împărțirea egală a banilor între el și soția lui. Numai că într-un act al instanței din august 2022, afirma că a lucrat la firma Deloitte unde a câștigat aproximativ 120.000 de dolari pe an. Paradoxuri și dezechilibre care au explodat în Revelionul nebun de la New Orleans.

Sursa: Rador Radio România