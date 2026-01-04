Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreședinta Delcy Rodriguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea președintelui Maduro, informează AFP.

Dând citire unui comunicat, generalul a citat decizia Curții Supreme care ordonă ca Delcy Rodriguez să își asume puterea timp de 90 de zile.

Cerând eliberarea lui Maduro, el a denunțat de asemenea asasinarea „cu sânge rece” a unei părți din echipa lui de protecție.

Înconjurat de militari înarmați, ministrul apărării i-a îndemnat pe venezueleni „să își reia activitățile”. „Îndemn poporul Venezuelei să își reia activitățile economice, profesionale și de orice natură, precum și activitățile sale educative în următoarele zile, iar patria să se repună pe șinele constituționale”, a declarat Vladimir Padrino Loez, îndemnând de asemenea populația „la pace, ordine și să nu cedeze la tentațiile războiului psihologic, la amenințare, la teama pe care vor să ne-o impună”.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un „atac de mare anvergură” contra Venezuelei, pentru a-l conduce în fața unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzațiile de „narcoterorism”.