Violența politică în creștere este un „atac asupra experimentului american”, avertizează guvernatorul statului Utah, scrie „Washington Post” (SUA).

Niciodată în memoria recentă sistemul democratic al acestei țări nu a părut mai fragil. Întrebarea este acum dacă valorile pe care a fost construit acest sistem sunt capabile să-l repare.

Uciderea, miercuri, a influentului conservator Charlie Kirk, comisă pe un campus universitar din Utah și difuzată la nesfârșit pe rețelele sociale, este cel mai recent episod dintr-un val tot mai mare de violență îndreptată împotriva unor figuri din toate spectrele ideologice și partizane. Se întâmplă cu o intensitate și o frecvență nemaiîntâlnite de mai bine de jumătate de secol.

În același timp, normele și instituțiile comune cedează în fața unei politici de tip „sumă zero”, dusă de un președinte care extinde autoritatea executivă într-un mod fără precedent și care transformă o țară deja polarizată într-un câmp de bătălie și mai pronunțat între roșu și albastru (culorile partidului republican, respectiv democrat).

Membrii familiei lui Tyler James Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat de uciderea lui Kirk, l-au descris drept o persoană adâncită în cultura online, care devenise „mai politică” înainte de atac. Investigatorii au descoperit tuburi de cartușe nefolosite pe care erau gravate mesaje, inclusiv unul care spunea: „Hei, fascistule! Prinde asta!”.

Guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox, a declarat că ceea ce s-a întâmplat este „mult mai mult decât un atac asupra unei persoane. Este un atac asupra noastră, asupra tuturor. Este un atac asupra experimentului american”.

„Acesta este momentul nostru. Escaladăm sau găsim o ieșire?”, a adăugat Cox la o conferință de presă vineri. „Este o alegere, iar fiecare dintre noi are de făcut această alegere.”

Un loc unde țara a luat de obicei astfel de decizii a fost la urne – motiv pentru care miza alegerilor parlamentare de anul viitor este uriașă.

Partidul aflat la Casa Albă se află, istoric, într-un dezavantaj; aproape întotdeauna pierde locuri în Congres. Majoritatea republicană din Cameră este în prezent una fragilă.

Astfel, Donald Trump caută să obțină orice câștig posibil, încurajând eforturile de redesenare a circumscripțiilor electorale în statele conduse de republicani, începând cu Texas, unde ar putea câștiga cinci locuri suplimentare – o mișcare ce ar putea fi replicată în California și, posibil, în alte bastioane democrate.

Democrații au descoperit în 2024 că prezentarea alegerilor ca o confruntare între democrație și autocrație a avut un impact limitat, într-o perioadă în care mulți alegători erau mai preocupați de stresul financiar al vieții de zi cu zi.

Așa cum a spus atunci strategul democrat David Axelrod: „Dacă vorbești despre democrație la masa de seară, probabil e pentru că nu trebuie să-ți faci griji cu privire la costul mâncării de pe masă.” Axelrod continuă să creadă că argumentul despre democrație rezonează mai ales cu elitele aflate în confort economic.

Dar ridicarea stării democrației la rang de temă centrală ar putea avea acum mai multă rezonanță, susțin alți democrați, cu Trump din nou la putere și împingând limite într-un mod care altădată părea de neimaginat.

„Drumul spre autoritarism este presărat cu oameni care îți spun că exagerezi”, a spus guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, candidatul democrat la vicepreședinție în 2024, într-un interviu de vineri.

„Ei bine, când vecinii lor sunt ridicați [de autoritățile pentru imigrație], când văd asta acum, văd realitatea. Nu mai este doar: ‘uite, Trump va face ce vrea’. Va încălca legea, va ocoli Congresul, va retrage finanțări fără autoritate legală. Toate aceste lucruri se întâmplă deja.”

„Cred că susținătorii lui cei mai fideli se vor răzgândi? Nu”, a spus Walz. „Dar cei 70 de milioane [de alegători] care au stat acasă văd acum ce se întâmplă. Devine ceva mult mai personal pentru ei.”

Aceasta este și premisa avansată de stratega politică Stacey Abrams, fosta lideră a minorității democrate din Camera Reprezentanților din Georgia, care a devenit cunoscută la nivel național după cele două candidaturi eșuate la guvernare, când a atras atenția asupra problemelor de suprimare a votului.

Luni, Abrams plănuiește să lanseze o campanie națională cu un buget de șapte cifre, bazată pe un cadru de 10 puncte prin care va argumenta că mecanismele de protecție ale democrației deja se erodează.

Autoritarismul nu apare brusc, a spus Abrams marți la Cap Times Idea Fest din Madison, Wisconsin. „Se instalează treptat și devine o forță inevitabilă. Și nu-l poți dezrădăcina decât dacă începi să lupți împotriva lui din timp.”

Sursa: Rador Radio România