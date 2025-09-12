Va ridica oare uciderea lui Charlie Kirk, un influencer carismatic de dreapta, îndoieli cu privire la Primul Amendament, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia), analizând impactul acestei crime asupra vieții politice americane.

În acest articol din Constituția sa, America are una dintre cele mai puternice protecții pentru libertatea de exprimare, probabil cea mai radicală protecție a dreptului la libertatea de exprimare din întregul Occident și, prin urmare, din întreaga lume. Într-o națiune în care armele abundă, unde rândurile fanaticilor sunt în creștere și unde este plin de indivizi dezechilibrați, simplul fapt că discursul politic este din ce în ce mai polarizat poate declanșa oare violență?

Donald Trump s-a grăbit să acuze stânga, care incită la ură, că este instigatorul ideologic al asasinării unei persoane foarte apropiate. O reacție similară a fost declanșată și de cealaltă parte. Un comentator cunoscut de la MSNBC, o rețea de televiziune progresistă, în timpul comentariilor în direct asupra atacului, a dat vina pe victimă și a indicat „discursul instigator la ură” al lui Kirk drept cauza morții sale. Ulterior, comentatorul în cauză, Matthew Dowd, și-a cerut scuze și a fost concediat, însă pentru cei familiarizați cu climatul politic actual din Statele Unite, este clar că omul interpreta o reacție larg răspândită în rândul progresiștilor, de genul „Kirk și-o căuta”.

Ar trebui, așadar, să fie pus sub semnul întrebării (acuzarii) Primul Amendament? Există o legătură directă și cauzală între libertatea de exprimare practic nelimitată (în America, spre deosebire de multe țări europene, nu există o infracțiune precum apologia fascismului, nu poate fi urmărită penal nicio apărare a totalitarismului, la fel cum negarea Holocaustului nu este pedepsibilă pentru a nu aluneca în persecutarea infracțiunilor de gândire) și cei care se inspiră sau își legitimizează violența politică bazându-se pe aceasta?

În ultima vreme problema a apărut în mod repetat. Când Trump a fost victima unei tentative de asasinat în mijlocul campaniei electorale, mulți din tabăra sa au acuzat stânga că ridică spectrul fascismului și și-au amintit de coperta unei reviste progresiste bine-cunoscute în care Trump era înfățișat drept Hitler: dacă un aspirant dictator era cu adevărat pe cale să preia puterea, asasinarea acestuia nu ar fi fost un act eroic de rezistență? Ar putea acest tip de retorică să înarmeze mâinile potențialilor asasini, făcându-i să se simtă eroii unei cauze nobile?

Pe de altă parte, asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost denunțat de democrați ca o consecință directă a mitingului din acea zi în care Trump contestase rezultatele alegerilor și victoria lui Joe Biden. În acel caz, Primul Amendament servise drept scut pentru președintele care pleca de la Casa Albă: procedura de impeachment a fost nereușită deoarece i se recunoștea și acestuia libertatea de exprimare, iar simpla incitare la protest nu era pedepsibilă.

În momentul scrierii acestui articol, atacul împotriva lui Kirk nu are încă un autor; criminalul este căutat de poliție, așa că este prematur și neînțelept să punem etichete ideologice. Numai că în Statele Unite, acest joc de atribuire a început la câteva minute după asasinat. Cât despre victimă, era, fără îndoială, un radical de dreapta, un fanatic al mișcării „Make America Great Again”, un trumpist înrăit (atât de mult încât a avut unele dezacorduri cu președintele atunci când acesta a făcut unele compromisuri). Cu toate acestea, a-l descrie drept un „instigator la ură” este o exagerare.

La Universitatea din Utah, Kirk ținea o prelegere în cadrul seriei sale intitulate „Dovedește-mi că greșesc”. Așa cum sugerează și titlul, era un format deschis dialogului. Prin urmare, nu a ezitat să interacționeze cu extremiștii de orientare opusă, care nu lipsesc în campusurile universitare ci, dimpotrivă, sunt în general majoritari (și deseori intoleranți). Un caz destul de rar de ideolog partizan care nu se limita la a predica turmei sale, rămânând închis într-o „bulă”, o cutie de rezonanță pentru opiniile conforme, ci ieșea în schimb în spațiul public făcând incursiuni pe un teritoriu ostil.

Un editorial din Wall Street Journal trage un important semnal de alarmă cu privire la contextul în care s-a desfășurat atacul: „Acesta este un moment periculos pentru țară, care ar putea aluneca într-un ciclu de violență politică ce va fi greu de oprit. Președintele Trump a supraviețuit la două tentative de asasinat. În iunie, doi congresmeni democrați din Minnesota au fost împușcați, unul dintre ei fiind ucis. În aprilie, casa guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a fost incendiată cu un cocktail Molotov. Acum trei ani, un presupus asasin s-a predat voluntar în fața casei judecătorului Brett Kavanaugh. Reprezentantul Steve Scalise a fost împușcat în 2017, iar reprezentanta Gabby Giffords în 2011”.

Autorii acestor atacuri prezintă grade diferite de boli mintale și delir, însă societatea americană a demontat progresiv constrângerile civile și sociale care odinioară împiedicau mințile tulburate să se abată atât de dezastruos de la normele coexistenței civilizate. Ascensiunea internetului, însă, a permis să existe, există, o nișă de conținut pentru aproape orice, inclusiv pentru narațiuni obscene în care Luigi Mangione (autoproclamatul „justițiar-ucigaș” care l-a ucis pe directorul general al unei companii de asigurări de sănătate) este transformat într-un erou popular pentru uciderea unui bărbat (în vârstă de cincizeci de ani) tatăl a doi copii, pe o stradă din New York.

Ce vor spune șacalii de pe social media despre Kirk? În același timp, retorica politică a atins un ton care nu ar putea fi mai aprins. Potrivit ambelor părți, pierderea următoarelor alegeri ar înseamna sfârșitul Americii. Opoziția politică față de ideile lor este portretizată de multe ori nu doar ca fiind profund defectuoasă sau greșită, ci și intenționată să distrugă țara, să distrugă Constituția și să instaureze un regim fascist.

În acest moment ura furioasă față de stânga politică este deosebit de acută, având în vedere diviziunile stârnite de președinția lui Trump. Pentru unii, toate acestea fac parte din jocul partidului. Numai că ascultătorii tulburați sunt mai puțin capabili să distingă retorica de realitate.

Aici, ar putea fi utilă o adăugire istorică. Această alunecare suplimentară către violență politică nu este chiar fără precedent. Cu toții ne amintim de marile asasinate politice, de la Lincoln la frații Kennedy și Martin Luther King. Aproape toată lumea uită, însă, că America anilor 1960 a fost pionierul „anilor de plumb” și al „extremismelor opuse”. În special, a avut grupuri teroriste care practicau atentate cu bombă, răpiri și asasinate. Formațiunile Weathermen și Black Panthers au servit drept model pentru ceea ce avea să apară mai tarziu în Europa: Brigăzile Roșii și terorismul neofascist în Italia, Rote Armee Fraktion în Germania și Action Directe în Franța.

Pe fundal, în America acelei vremuri, exista un război contestat (în Vietnam), tensiuni rasiale și un președinte controversat (Richard Nixon). Conturile acelei ere de violență politică nu au fost niciodată încheiate într-un mod echilibrat sau imparțial. Chiar și atunci, morții erau „cântăriți”, iar atacurile, dacă veneau din partea „corectă”, aveau justificări sau circumstanțe atenuante. Singura certitudine care nu a fost pusă la îndoială nici atunci a fost Primul Amendament. De altfel, în acei tragici ani 1960 s-a lansat moda arderii steagului Statelor Unite în piețele publice, act, care a fost declarat și el ca fiind protejat de Constituție.

